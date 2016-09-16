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Куда вложить деньги на рынке недвижимости. Три идеи от профессионального риелтора

16 сентября 2016

Банковские вклады продолжают терять доходность. Самое время обратить внимание на другие варианты вложения средств, например, на недвижимость. Своими инвестиционными идеями с читателями Газеты Дело делится директор АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.

– Депозит, конечно, является более ликвидным инструментом, чем недвижимость, однако, если вы готовы на определенный срок зафиксировать свои сбережения в квадратных метрах, то сегодня для этого, пожалуй, лучшее время. Цены продаж, по сути, на дне, а ставки аренды уже стабилизировались. Доходность от объектов в итоге может превысить банковские ставки по вкладам. Куда именно вложить средства? Есть разные варианты.

1. Новостройки

Хорошая идея – купить квартиру в одном из текущих проектов. Застройщики сейчас активно предлагают скидки, можно приобрести площадь с дисконтом. Например, одна из иркутских строительных компаний недавно продавала квартиры по 34-35 тысяч рублей за квадратный метр. С 1 сентября они подняли цену «квадрата» до 40-41 тысячи. То есть тот, кто успел купить по 35 тысяч, уже заработал: 1,2 млн рублей превратились в 1,35 млн.

Важно понимать, что новые проекты выйдут на рынок с совершенно другими ценами. Изменение законодательства о долевом строительстве отразится как на себестоимости строительства, так и на конечной стоимости квадратного метра. Порог входа для инвестора станет выше.

2. «Вторичка»

Готовые квартиры вряд ли принесут доход от последующей перепродажи: «вторичка» не растет в цене, капитализация объекта быстро увеличиваться не будет (может, «доберет» процентов 5-10 за полтора-два года). Однако если вам нужен быстрый доход, то этот вариант можно рассматривать. Вы покупаете квартиру с ремонтом, меблируете ее и буквально завтра же заселяете арендаторов.

Сдача квартиры в аренду может принести доход чуть больший, чем ставка в банке. Конечно, гораздо интереснее и выгоднее приобретать сразу несколько квартир. Например, на 10 миллионов рублей можно купить пять «хрущевок» и, сдавая каждую за 12-15 тысяч рублей в месяц, получать около 70 тысяч рублей. Посуточная аренда квартир – разумеется, более доходный бизнес.

3. Коммерческая недвижимость

Интересную доходность сегодня могут принести объекты коммерческой недвижимости. Порог входа на этот рынок может быть разным. Например, вполне реально приобрести офис площадью 30 квадратных метров на пятом этаже за 1,5-2 миллиона рублей и сдавать его по ставке 500-600 рублей за «квадрат».

Если вы располагаете большей суммой, обратите внимание на торговые объекты. Например, хорошее помещение на первом этаже с отдельным входом (формат «стрит-ритейл») можно приобрести за 12-20 миллионов рублей. Ставки аренды сегодня стабилизировались, можно рассчитывать, что за 8-10 лет такое вложение себя окупит.

Помещение в торговом центре может «отбиться» быстрее. Приобретая площадь в ТЦ, инвестор получает трафик и гарантию того, что помещение всегда будет востребовано арендаторами (если управляющая компания ТЦ хорошо выполняет свои функции).

Конечно, вложение в недвижимость – куда более сложный и трудоемкий процесс, чем открытие банковского вклада. Однако большую часть функций по работе с объектом недвижимости – начиная от выбора и покупки и заканчивая брокериджем и управлением – могут взять на себя профессиональные риелторы.


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