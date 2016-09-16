Газета Дело

Продаю здание! г.Иркутск, ул. Александра Невского, 38

dims

Нежилое здание, 2 этажа, и подвальное помещение. Общая площадь здания 930 кв.м. Здание расположено на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 4 156 кв.м.