ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области

Газета Дело
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» реализует недвижимость в Иркутской области8 декабря 2017
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Дмитрий Ружников: новые горизонты «Нового города» [08.12.2017]Сказать, что уходящий год был для строителей беспокойным – значит, ничего не сказать. Кризис в сочетании с турбулентностью в законодательстве поставили отрасль в условия, близкие к экстремальным. Благодаря каким силам строителям удается сегодня строить качественное жилье и решать задачи повышенной социальной значимости? О достижениях, планах и опасениях ОАО «ФСК «Новый Город» нам рассказал заместитель генерального директора Дмитрий Ружников.
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Недвижимость в 2017-м году [08.12.2017]2017 г. запомнится, как минимум, двумя значимыми событиями, оказавшими заметное влияние на рынок недвижимости: снижением ставок по ипотеке и фактической отменной ДДУ.
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Антон Кондратьев, "Система АМТ": Как создать в загородном доме интерьер с душой и историей [08.12.2017]Антон Кондратьев, генеральный директор УК «Система АМТ», и его партнеры – резиденты Галереи «Rеvолюция» – убеждены, что в создании интерьера загородного дома нужно в первую очередь следовать зову сердца, окружая себя предметами «с историей», «живыми» вещами. О том, почему так важно не поддаваться модным веяниям, а создавать свою уникальную атмосферу, эксперт рынка недвижимости рассказывает в авторской колонке.
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Инфабрика объявляет очередной набор на первый в Иркутске БЛОКЧЕЙН – КУРС в режиме оффлайн! [08.12.2017]При регистрации в декабре стоимость курса 15000 рублей, регистрационный взнос – 5000 рублей. При регистрации в январе – 20000 рублей.
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Компания «МебельСтиль» – прорыв к новым возможностям [08.12.2017]С 1994 года создаем, пожалуй, лучшие офисы
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Дмитрий Щербаков, АН "Слобода": Как зарабатывать на недвижимости в условиях «просыпающегося» рынка [08.12.2017]По данным Росреестра, в последнее время рынок коммерческой недвижимости просыпается: количество сделок понемногу, но растет. О том, в какой степени официальные данные соответствуют реалиям, об особенностях и возможностях сегодняшнего рынка Газете Дело рассказал руководитель АН «Слобода» Дмитрий Щербаков.
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв. м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ООО ОА «Наследие» сообщает о смене печатей [08.12.2017]Сообщаем, что оттиск основной печати Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» ОГРН 1113850004730 и печать «для документов» следует считать...
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв.м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.12.2017 г. (тыс. руб./кв.м) [08.12.2017]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Агентство недвижимости «Тысячелетие» предлагает объекты недвижимости! [08.12.2017]18 лет на рынке недвижимости Агентство недвижимости «Тысячелетие»
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Вклад месяца «Удобный» от Иркутский филиала ПАО «АктивКапитал Банк» [08.12.2017]
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Вклад месяца «Пенсионный Депозит» от Филиала «Иркутский» ОАО КБ «Солидарность» [08.12.2017]
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ПРАКТИКА АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС [08.12.2017]В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000 документов Федеральной антимонопольной службы России и ее территориальных управлений (ФАС и УФАС). Их Вы найдете в новом Информационном Банке Практика антимонопольной службы.
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«Клубные кварталы» в поселке «Патроны-парк»: комфорт и безопасность в четвертой степени [07.12.2017]Одним из самых привлекательных качеств загородного жилья всегда считалась приватность. Жить в социуме, но не видеть и не слышать за стенками соседей – это ли не мечта современного человека, уставшего от шума и суеты? Вместе с тем, полная изолированность от людей, знакомых и незнакомых, не всегда желательна, ведь человек – существо социальное. Как найти компромисс и организовать пространство максимально безопасно и комфортно, но с необходимой степенью приватности, знают в компании META-GROUP.
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«Родные берега»: Вектор на устойчивое развитие [07.12.2017]Чтобы удачно вписаться в экономические реалии, современному застройщику необходимо безошибочно чувствовать потребности разных жителей города – и молодых, и постарше. Компании «Родные берега» это удается. Каким будет экономичное жилье для студентов и аспирантов? Где будет расположен новый статусный жилой комплекс? Как на практике создается комфортная городская среда? Об этом и о ближайших перспективах компании читателям Газеты Дело рассказывает руководитель компании Алексей Распутин.
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Консалтинговая компания «Новация»: «Город ждет новых предложений» [07.12.2017]В начале декабря 2017 г. в Иркутске состоялась Вторая Международная Байкальская ярмарка франшиз. Своими размышлениями о перспективах франчайзинга в Прибайкалье делится один из участников мероприятия, руководитель Консалтинговой Компании «Новация» Илона Толстоухова.
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Самовольное строительство: себе дороже, и уже без вариантов [07.12.2017]Строить без разрешения всегда было рискованно. Но если раньше особо «ушлые» граждане могли узаконить стройку «задним числом», то теперь так не получится, и порядка в этой сфере будет больше. Но есть и обратная сторона проблемы: в число самовольных строений порой попадают объекты, возведенные вполне добросовестными гражданами. О том, что изменилось в законодательстве о самовольном строительстве, и что это означает для собственников объектов, читателям Газеты Дело рассказывает юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.
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Реконцепция? Да, у нас есть такая услуга для Вас [03.11.2017]О стандартах работы в сфере коммерческой недвижимости Газете Дело рассказывает генеральный директор ООО «Новация» Илона Толстоухова.
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Не бойтесь получить по шее гиком. Правила парусного спорта для иркутского бизнеса от Станислава Ковальского [03.11.2017]Выступая на SBERTALKS 2.0, руководитель группы компаний БРИК Станислав Ковальский рассказал слушателям свою историю, поделился тем, что его мотивирует и вдохновляет и провел ряд интересных аналогий с парусным спортом – сферой, где, как и в бизнесе, многое зависит от воли, концентрации и командного духа. На основании этого сравнения он вывел ряд правил для бизнеса. Полагаем, эти правила могут быть полезными нашим читателям.