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«Квест никто не отменял». Альфа-Банк рассказал об изменениях в валютном законодательстве

13 июля 2018

2018 год стал годом перемен для участников ВЭД. Какие внешнеторговые контракты банки теперь не принимают на обслуживание? Каким подарком от законодателей не стоит пользоваться? Об этом и многом другом на конференции «ВЭД и закон», состоявшейся 26 июня в отеле Мариотт в Иркутске, рассказала Юлия Зуйкова, руководитель направления по развитию продуктов Альфа-Банка.

Фраза «до исполнения обязательств» больше не пройдет

В 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» можно выделить два основных изменения, касающиеся юрлиц. Первое: резиденты обязаны указывать во внешнеторговых контрактах сроки исполнения обязательств перед ними, то есть срок получения выручки при экспорте и возврата предоплаты при импорте, если против нее не был поставлен товар или услуга. Второе: теперь и по займам резиденты обязаны указывать сроки его возврата. При несоблюдении этих требований банк не примет  контракт на обслуживание.

«Фраза «до исполнения обязательств» больше не пройдет, – предупредила Юлия Зуйкова, – если кроме нее никакие сроки в контракте не обозначены, банк не сможет принять такой контракт на обслуживание, а вы – рассчитаться с партнерами».  

Между двух огней

Юлия Зуйкова рассказала, что ожидаемые сроки по валютным контрактам не закреплены законодательно. "На всякий случай" компании указывают 180 дней, однако этот срок наверняка вызовет вопросы у ЦБ РФ.

«В 173-ФЗ вы ничего про сроки не найдете, – предупредила Юлия Зуйкова, – но есть практика, в том числе комплаенс политика ЦБ, которую банки доводят до своих клиентов. Сейчас считается странным, если у вас обычный товарооборот, не связанный с производством, и при этом указан срок свыше 90 дней. Клиентам приходится действовать между двух огней, – констатировала Юлия Зуйкова, – с одной стороны  – валютное законодательство, с другой – комплаенс». 

Отвечая на вопросы аудитории, Юлия Зуйкова пояснила, что по договорам займов сроки возврата тоже не закреплены законодательно – важно, чтобы они были прописаны в договоре. При необходимости, изменение сроков оформляется дополнительным соглашением, которое заблаговременно должно быть направлено в банк.

Эксперт уточнила также, что любая операция между резидентом и нерезидентом является, согласно валютному законодательству, валютной (даже если валюта – рубли) и подлежит валютному контролю. 

Паспорта сделок отменили

С 1 марта вступила в силу инструкция Банка России № 181-И. Ключевое новшество в ней – отмена паспорта сделок и справки о валютных операциях. Теперь единственной формой учета валютных операций является справка о подтверждающих документах. Требование об учете контрактов осталось в силе, а порог по общей сумме обязательств по экспортным контрактам повышен вдвое.

«Сейчас все контракты по сумме пересчитываются в рубли, – рассказала Юлия Зуйкова. – Импортные и займы с суммой от 3 млн рублей, а экспортные с суммой от 6 млн рублей нужно ставить на учет в банк с присвоением уникального номера контракта (УНК). Если сумма обязательств по всему контракту не превышает 200 тыс рублей, то такие контракты для целей валютного контроля банкам не нужны», – пояснила она.

Подарок с ответственностью

«Если вы получаете выручку в валюте, то квест событий с транзитными счетами никто не отменял, – уточнила Юлия Зуйкова. – Пользоваться «подарком для экспортеров» (сначала деньги – потом документы) мы рекомендуем очень аккуратно. Есть риск забыть про 15 рабочих дней, а это будет поводом для штрафа».

Компания, получившая выручку в валюте, может сначала воспользоваться денежными средствами, а потом предоставить в банк обосновывающие документы. При списании средств с транзитного валютного счета теперь можно указать, что документы, являющиеся основанием, будут предоставлены в течение 15 рабочих дней. Есть возможность получить УНК у банка авансом. Когда это первая валютная операция по контракту, и сумма контракта от 6 млн рублей, нужно сначала поставить контракт на учет, а уже потом использовать поступившую выручку.

Вау-сервис для денег

Время от времени участникам ВЭД приходится разыскивать свои платежи. Недавно появилась возможность их отслеживать. В конце 2017 года Альфа-Банк подключился к новой системе и теперь уведомляет своих клиентов о том, когда и в какой сумме их деньги доставлены конечному получателю.

«Те, кто работает с логистикой, знает, что есть такая вау-штука, как трекинг отслеживания груза. Теперь то же самое, только про деньги, существует в системе SWIFT, через которую проходит большинство международных платежей, – рассказала Юлия Зуйкова. – Новый уникальный канал: SWIFT GLOBAL PAYMENT INNOVATION (GPI) позволяет отслеживать перемещения платежа, списание комиссий и другую информацию. Альфа-Банк все переводы физических и юридических лиц отправляет сейчас по этому каналу».

Должностные лица «в доле»

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Отвечая на вопрос портала SIA.RU, Юлия Зуйкова отметила, что тема внешнеэкономической деятельности – достаточно специфическая, и касается лишь небольшой части компаний среднего бизнеса. Однако в 2018 году в нормативно-правовых актах многое изменилось, и незнание этих изменений может привести к существенным денежным потерям. Так, в мае изменилась статья 15.25 КоАП. Лиц, принимающих решения в организации, приравняли к должностным лицам, и для них теперь предусмотрена персональная ответственность за нарушения валютного законодательства.

«Мы стараемся выстраивать с клиентами не просто отношения "банк-клиент", а партнерские отношения, – сказала Юлия Зуйкова, – Для нас очень важно, чтобы мы могли наших клиентов оградить хотя бы информационно, чтобы у них не возникало лишних непредвиденных затрат».

Наталья Краз,
Газета Дело


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