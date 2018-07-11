​​​​​​​«Умный» бизнес, который работает сам по себе

Холодильник, который сам составляет список необходимых продуктов, чайник, который вскипает как раз к вашему возвращению домой… Технология «умный дом» – уже давно не фантастика. По данным исследовательского центра Berg Insight, в 2017 году в Европе и Северной Америке насчитывалось около 18 миллионов «умных» домов. К 2020 году «поумнеет» каждый пятый дом в Европе, а в США – каждый третий. В России интерес к умным решениям появился недавно. Сегодня такие устройства не только делают комфортнее повседневную жизнь, но и помогают оптимизировать бизнес-процессы и сокращать затраты. Интернет вещей (IoT) применим в самых разных отраслях и различных по масштабу предприятиях: от небольших ИП до крупных федеральных компаний. Своим опытом использования технологий IoT с Газетой Дело поделился представитель известного охранного агентства.

Михаил Громов, директор ОА «Желдорохрана»:

– ОА «Желдорохрана» работает в Иркутской области с начала века. Компания оказывает полный спектр услуг – сигнализация, видеонаблюдение, сопровождение грузов, контроль доступа и так далее. На данный момент «Желдорохрана» обеспечивает безопасность почти 20 тысяч объектов в разных городах региона.

Для передачи данных с объектов охраны на центральный пульт используется несколько способов – радиосигнал, проводной интернет и мобильная связь. Мобильная связь, конечно же, подразумевает использование сим-карт. И здесь мы столкнулись с проблемой – некоторые пользователи вынимали сим-карты из приборов охраны и использовали в личных целях. В итоге это выливалось в лишние расходы для нашей компании. Решить проблему помогла услуга МТС «М2М-Менеджер». Она помогает отслеживать количество трафика по сим-картам. Теперь мы легко выявляем таких «находчивых» клиентов, и в случае превышения лимита сим-карту блокируем. Услугой «М2М-Менеджер» мы пользуемся около двух лет, экономия составила свыше 10 процентов.

В охранном бизнесе очень важна скорость передачи сигнала с объекта. Чем быстрее сигнал придёт на пульт, тем быстрее на месте окажется группа реагирования. Это существенно повышает шансы предотвратить незаконное проникновение на охраняемый объект и задержать злоумышленников. Здесь помогает ещё одна услуга от МТС, которую использует ОА «Желдорохрана» – «Защищённая передача данных (APN)». В случае срабатывания датчика на охраняемом объекте сигнал с сим-карты идёт напрямую на пульт охраны по выделенному защищённому каналу. Это быстро и надёжно. При использовании открытой сети Интернет сигнал тревоги проходил бы через публичные точки доступа, количество которых зависит от количества провайдеров, обслуживающих данный сегмент сети. Задержка сигнала в этом случае была бы неизбежна.

Елена Ватуля, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами ПАО МТС в Иркутской области:

– Сегодня наши клиенты все чаще приходят в компанию не за сотовой связью, а с запросами оптимизировать работу предприятий. IoT-платформа для предпринимателей от компании МТС способна интегрироваться в производственные процессы и предлагает сервисы по управлению кассами, закупками, складами, системами учета данных, геолокационного контроля и т.д. Это помогает бизнесу быстрее адаптироваться к требованиям цифровой экономики, снизить расходы и вывести предприятие на новый уровень.

Использовать IoT-платформу можно для управления оборудованием производственных предприятий, энергосбытовых и сервисных компаний (контролировать давление в котельных); системами вентиляции и кондиционирования, холодильными камерами, системами электроснабжения трансформаторных подстанций, дизель-генераторных установок, мини-ТЭЦ, а также системами водоснабжения насосных и компрессорных станций.

Платформа также позволяет реализовывать решения для логистики, сельского хозяйства. Например, «умные» приборы могут поддерживать оптимальную температуру и влажность в овощехранилищах, учитывая и анализируя нужные параметры. Потери в виде «недоживших» до весны запасов при этом существенно сокращаются.

Новые технологии позволяют максимально исключить пресловутый «человеческий фактор», но, конечно, они не смогут полностью заменить работу специалистов. Тем не менее, они позволяют автоматизировать процессы и увеличить КПД компании. А это значит, что предприниматель может уделять больше времени непосредственно развитию бизнеса и управлять им из любой точки страны и даже мира. Нужен лишь мобильный интернет.