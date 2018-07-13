Майнинг стал ближе: в Иркутске открылся офис продаж КРИПТОЮНИВЕРС

В Иркутске открылся новый офис крупного дистрибьютора оборудования для майнинга в России от китайского гиганта Bitmain. Открытие официального представительства КРИПТОЮНИВЕРС улучшит клиентский сервис в регионе и сделает покупку майнеров еще более простой и удобной.

В новом офисе клиенты могут:

● получить информацию о майнинге, предлагаемом оборудовании и лично проверить каждый майнер перед покупкой;

● проверить таможенную документацию;

● заключить официальный договор;

● оплатить покупку любым удобным способом (возможен наличный и безналичный расчет, некоторые крупные банки дают кредиты под покупку оборудования);

● получить консультацию эксперта по настройке и установке майнеров;

● сдать оборудование для размещение в Датацентре.

КРИПТОЮНИВЕРС – один из лидеров по оптовым поставкам оборудования для майнинга (майнеров и комплектующих) в России. Прямое сотрудничество без посредников с китайским производителем Bitmain позволило компании добиться выгодных условий. Благодаря этому оборудование для майнинга реализуется по ценам ниже среднерыночных как для крупных оптовых клиентов, так и для розничных покупателей.

Компания работает с соблюдением действующих норм законодательства: все реализуемое оборудование поставляется на территорию РФ официально, напрямую с завода Bitmain, в заводской упаковке и без участия посредников. Компания имеет грузовые таможенные декларации, подтверждающие «белый» ввоз майнеров, – покупателю не придется беспокоиться о законности сделки. На весь товар распространяется заводская гарантия.

Компания КРИПТОЮНИВЕРС занимается продажей майнинг-оборудования и комплектующих, а также имеет майнинг-отель (4000 м²) и землю под застройку (8000 м²), которые находятся в собственности фирмы.

Теперь жители Иркутска и близлежащих городов могут не искать в интернете нужную информацию, а зайти в офис компании, получить консультацию у компетентных экспертов по любым вопросам, связанным с майнингом криптовалют, и приобрести оборудование. Положительные отзывы о клиентском сервисе в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге придают уверенности в том, что КРИПТОЮНИВЕРС и в Иркутске станет ключевым помощником и партнером для местных майнеров и криптобизнесменов из близлежащих регионов. Компания активно привлекает новых партнеров из регионов, чтобы расширить географию дистрибуции майнингового оборудования. Оптовым покупателям и региональным партнерам компания предлагает выгодные коммерческие условия. Обсудить все подробности сотрудничества с представителями компании можно лично в офисе, по телефону или в популярных мессенджерах.

Стоит отметить, что несколькими месяцами ранее в Иркутске открылся первый в России официальный сервисный центр китайского производителя оборудования для майнинга Bitmain. Управляющий партнер КРИПТОЮНИВЕРС Михаил Квасников отметил: «Мы постоянно ищем возможности для расширения нашей компании. На Иркутск выбор пал не случайно – спрос на майнеры и комплектующие к ним в этом регионе очень большой. К тому же, наш стратегический партнер – компания Bitmain – открыла свой единственный сервисный центр в РФ именно здесь. Приняв во внимание все факторы, мы решили, что это отличный способ не только улучшить наше взаимодействие с компанией-производителем, но и повысить клиентский сервис в регионе, сделав покупку майнеров максимально простой и удобной».

Адрес: Иркутск, БЦ «Троицкий»,

Бульвар Гагарина, 74

Тел.: 8 800 2001124