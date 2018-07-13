Бухгалтерский баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31 декабря 2017 г

​​​​​​​«Умный» бизнес, который работает сам по себе

Холодильник, который сам составляет список необходимых продуктов, чайник, который вскипает как раз к вашему возвращению домой… Технология «умный дом» – уже давно не фантастика. По данным исследовательского центра Berg Insight, в 2017 году в Европе и Северной Америке насчитывалось около 18 миллионов «умных» домов. К 2020 году «поумнеет» каждый пятый дом в Европе, а в США – каждый третий. В России интерес к умным решениям появился недавно. Сегодня такие устройства не только делают комфортнее повседневную жизнь, но и помогают оптимизировать бизнес-процессы и сокращать затраты. Интернет вещей (IoT) применим в самых разных отраслях и различных по масштабу предприятиях: от небольших ИП до крупных федеральных компаний. Своим опытом использования технологий IoT с Газетой Дело поделился представитель известного охранного агентства.