«МТС инвестиции»: надежный заработок онлайн

Для уверенности в завтрашнем дне нужна надежная финансовая «подушка безопасности». При этом желательно, чтобы деньги не просто лежали «под матрасом», а работали и приносили стабильный доход. Те, кто любит рисковать, вкладываются в криптовалюты и другие волатильные инструменты. Самые осторожные хранят деньги в банках – там небольшой процент, но опасности потерять всё, нажитое непосильным трудом, нет. Но есть и другой путь. Если вложить накопления в надежный паевой инвестиционный фонд (ПИФ), доходность может быть больше, а риски сводятся к минимуму. К тому же, в отличие от депозита, вернуть инвестиции в ПИФ можно в любое время в течение нескольких дней.

Выбирая ПИФ, специалисты советуют в первую очередь учитывать такие факторы как доходность, надежность, размер комиссий, удобство в расчетах и выводе денег.

Не так давно на рынке появился новый совместный проект компании МТС и УК «Система» «МТС Инвестиции». В чем его особенности?

Андрей Березной, директор иркутского филиала МТС: «Проект МТС и УК «Система Капитал» запущен для розничных инвесторов. Он подходит тем, кто решил приумножить свои сбережения, минимизируя риски и не вникая при этом в биржевые тонкости. Это могут быть и состоятельные бизнесмены или управленцы, и работающие люди, независимо от профессии и дохода, и неработающие – мамы в декрете или пенсионеры. Минимальная сумма инвестиций – всего 100 рублей. Важно, что пайщиком можно стать, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте «МТС Инвестиции» или в мобильном приложении, а затем в режиме онлайн следить за тем, как растет ваш капитал. Если вы решите, что такой способ заработка – именно то, что вам нужно, сумму инвестиций можно увеличить в любой момент». Евгений Богатырев, директор «Инвестиционного бутика», г. Иркутск: «На текущий момент ПИФы в России действительно позволяют заработать больше, чем в банке, принимая на себя приемлемый уровень риска. Как правило, ПИФ покупает облигации или акции с долей не более 10-15 % на одного эмитента (компании, которая выпускает облигации). Мои клиенты имеют в своих инвестпортфелях как акции (российские и международные), так и облигации. К слову, в 2018 году фонды акций показывают доходность 15-25 % годовых, что значительно превышает среднюю ставку по вкладам в банке. Предложение от крупнейшей телекоммуникационной компании, которая одной из первых предложила своим российским клиентам сервис по инвестированию капитала посредством дистанционного канала, на мой взгляд, очень интересно. Все большее количество потребителей финансовых услуг уходит в сеть. Поэтому инвестиционный онлайн-сервис позволит людям зарабатывать, оставаясь мобильными. Скорее всего, МТС выиграет от предоставления данных финансовых услуг, так как имеет миллионы пользователей по всей России. Выигрывают при этом и инвесторы. Даже далекие от экономики люди становятся более грамотными финансово и планируют своё будущее, в том числе через вложение капитала в ценные бумаги.

По данным аналитического портала Investfunds, самым доходным ПИФом за 2017 год был признан «Мобильный. Облигации». За год он принес своим инвесторам 15,1% дохода. Работу фонда контролирует Банк России.

Портфель ПИФа «Мобильный. Облигации. Валютный» состоит из еврооблигаций также российских компаний, но номинированы они в долларах США.

ПИФ «Мобильный. Акции» имеет в портфеле российские ценные бумаги, а ПИФ «Мобильный. Акции. Валютный» формирует портфель из акций иностранных компаний. За 2017 год доходность последнего составила 5,8% в долларах США.