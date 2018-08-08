Если банк отказал в ипотеке…

По словам заемщиков и риелторов, в последнее время участились случаи, когда банки отказывают в выдаче уже одобренного ранее ипотечного кредита. Сделки срываюся, покупатели объектов теряют задатки, не говоря уже о времени и нервах. Причины при этом банком не объясняются. Как быть в такой ситуации? Об этом мы беседуем с ипотечным брокером агентства недвижимости АН Century 21 «Недвижимость мира» Натальей Дроняевой.

Наталья, часто ли вы в своей работе сталкиваетесь с подобными ситуациями?

– Да, к сожалению, участились случаи, когда уже на втором этапе, после получения предварительного одобрения и направления в банк документов по выбранному конкретному объекту вдруг приходит отказ банка. Это всегда болезненно как для покупателя, так и для продавца.

Что может послужить причиной для такого «нелогичного» поведения банка?

– Как правило, заемщик, получив положительное решение от банка, немного расслабляется и забывает о том, что некоторые банки могут повторно его проверить непосредственно перед сделкой. Банк же вправе вынести отказ на любом этапе до фактической выдачи кредита. Причин для отказа может быть много. Как правило, это любая информация негативного характера, полученная банком по заемщику: текущая просрочка по какому-то кредиту, возбужденное исполнительное производство, предоставление ранее недостоверной информации... Бывает и так, что банку не нравится выбранный объект или продавец. Технические сбои тоже случаются, но гораздо реже.

Выяснить причины отказа, как правило, не удаётся?

– Именно так, банк отказывает заемщику без объяснения причин. Безусловно, такая ситуация ставит человека в тупик, т.к. уже было потрачено много времени, сил и нервов, и, казалось бы, сделка должна случиться со дня на день, но всё срывается. Покупатель с ипотекой всегда находится под давлением продавца, который торопит его со сделкой.

И что можно предпринять?

– Из-за отсутствия полного объема информации заёмщик, как правило, не может сам решить эту проблему и нередко теряет не только возможность приобрести желаемый объект недвижимости, но и внесенный задаток.

Чем может помочь ипотечный брокер?

– Ипотечный брокер, благодаря партнерским отношениям с банками, может выяснить причину отказа, а нередко и исправить ситуацию. Всегда есть вероятность, что еще не все потеряно, и можно будет все же выйти на сделку с этим банком. Кроме того, ипотечный брокер помогает клиенту создать «возможность манёвра» и заручиться альтернативой в виде положительных решений других банков.

Своим клиентам я рекомендую в любом случае получить несколько одобрений – чтобы избежать подобных ситуаций в процессе сделки.

Особенности объекта тоже нужно иметь в виду?

– Конечно. Помимо заемщика, банк рассматривает объект недвижимости и дает по нему свое решение. Необходимо будет учесть все многочисленные нюансы проведения сделки. Например, не все банки готовы проводить сделки по доверенности У банков различаются требования к объектам, разное отношение к перепланировкам и так далее. Тонкостей очень много, и будет лучше, если вам поможет специалист, ориентирующийся во всех нюансах работы с банками.

г. Иркутск, ул. Горького, 27,

(3952) 43-03-64,

www.century21.ru