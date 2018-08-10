Трансформация малого бизнеса: все больше компаний готовы менять вид деятельности и бизнес-модель

В сегменте малого бизнеса происходит серьезная отраслевая трансформация. Растет доля тех, кто готов менять вид деятельности, пересматривать бизнес-модель. Об этом сказано в исследовании Альфа-Банка «Пульс малого бизнеса».

Происходит сдвиг из производства товаров, строительства, торговли, особенно оптовой, в сторону сферы услуг. Компании меняются под давлением новых условий, – комментирует руководитель направления маркетинга массового бизнеса Альфа-Банка Ольга Третьякова. – Новое – это изменение спроса, новая модель потребления sharing economy. «Такси – вместо своего автомобиля, доставка еды и других товаров – вместо походов по магазинам, аренда товара – вместо покупки – эта модель потребления начинает проникать все глубже, охватывая все больше сервисов, тесня традиционные форматы торговли. Это стимулирует развитие сферы услуг. И малый бизнес как самый гибкий и быстрый сегмент первым реагирует на этот запрос. Второй фактор идет от государства – это тренд на обеление малого бизнеса, изменение законодательства, усиление налогового контроля. 14% предпринимателей признало в опросах, что им пришлось перестраивать процессы в своей компании под требование новых законов. Как следствие – растет налоговая нагрузка, сокращается прибыль, настроения компаний снижаются, они вынуждены искать новую бизнес-модель».

Успешным свой бизнес считают 22% предпринимателей. Под успехом они понимают «высокий доход», «возможность расширения бизнеса», а также «создание продуктов или услуг самого высокого качества». Среди тех, кто считает свой бизнес успешным, преобладают компании, работающие более 5 лет, со штатом более 15 человек, их деятельность связана с экспортом и они инвестируют в обучение сотрудников.

По сравнению с ноябрем 2017 доля компаний, готовых продолжать деятельность для достижения успеха, сократилась – с 41% до 34%. 15% готовы закрыть или продать бизнес, если не достигнут успеха в обозримой перспективе (1-5 лет). Менять бизнес-модель готовы 34 %, менять вид деятельности – 23%. Основными проблемами предприниматели называют высокие налоги (46%), снижение спроса (39%) и недостаток средств для развития (37%). 2% компаний не сталкиваются ни с каким трудностями в своей деятельности. В основном это небольшие компании (штат до 5 человек), занятые в сфере консалтинга, маркетинга, B2B-услуг.

В опросе участвовало 3114 клиентов банка – индивидуальных предпринимателей и компаний с выручкой до 350 млн руб. в год. Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, – розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.