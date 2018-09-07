Лицом к клиенту. Как ВТБ работает с иркутским бизнесом

ВТБ после объединения с ВТБ24 стал одним из крупнейших российских банков, в том числе – по работе с бизнес-сегментом. Несмотря на активный рост, руководство ВТБ по-прежнему не стремится сделать банк «обезличенным роботом». По словам руководителя корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области Александры Макаровой, ВТБ – это банк с человеческим лицом, и индивидуальный подход к клиенту остается его ключевой ценностью. О популярных программах кредитования и новых продуктах для иркутских предпринимателей Александра Анатольевна рассказала Газете Дело.

Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

Аппетиты к кредитам

Александра Анатольевна, по данным Центробанка, кредиты российских банков бизнесу за семь месяцев 2018 года выросли незначительно, всего на 2,7%. А ВТБ в Иркутске за полгода показал рост на 20%. За счет чего такой успех?

– К сожалению, это не связано с ростом экономики. Ситуация для бизнеса сейчас, безусловно, комфортнее, чем три года назад, но существенных изменений, бурного всплеска инвестиционной активности мы пока не наблюдаем. Крупные инвестпроекты в регионе, конечно, есть, но они, как правило, ведутся за счет собственных средств компаний.

Основная причина роста нашего кредитного портфеля в том, что, во-первых, банки в стране продолжают лишаться лицензий, а во-вторых, клиенты стремятся к удешевлению кредитных ресурсов. В итоге мы наблюдаем переток заемщиков из других банковских структур, причем не только из маленьких, но и из крупных. Клиенты сегодня ценят надежность банка и доступность кредитов – ВТБ отвечает этим запросам.

Какие отрасли демонстрировали наибольшие «кредитные аппетиты» в первом полугодии?

– На первом месте, традиционно, торговля, особенно продуктовый ритейл. Также в лидерах фармацевтическая промышленность: в этом году мы выдали крупный инвестиционный кредит в размере 1 625 млн рублей компании «Фармасинтез». Проявляют интерес к кредитным продуктам компании сферы услуг, IT, связи, дорожного строительства, гостиничного бизнеса, недропользователи… Мы со своей стороны готовы рассматривать все кредитные заявки. Банк заинтересован в развитии бизнеса во всех отраслях экономики нашего региона.

Строительной отрасли – в том числе? Недавние нововведения в законодательстве о долевом строительстве предполагают, что все проекты с разрешениями на строительство, полученными компаниями-застройщиками после 1 июля 2019 года, будут реализовываться в формате проектного финансирования. ВТБ готов включиться в эти процессы?

– Да, банк готов и к введению эскроу-счетов, и к банковскому сопровождению при строительстве жилья. Сейчас ожидаем методических указаний о том, каким будет порядок проверки банком застройщиков. Ждем и разъяснений по специфике банковского сопровождения проектов с разрешениями на строительство, полученными до 1 июля 2018 года.

В целом, в рамках проектного финансирования банк ВТБ готов кредитовать экономически интересные проекты не только в жилищном строительстве, но и в других отраслях. Это и горно-добывающая, и нефтехимическая и химическая промышленности, и портовая и аэропортовая инфраструктуры, и проекты ГЧП.

При поддержке государства

В этом году банк продолжает активно работать по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Успешно?

– Очень! Заемщики проявляют большой интерес к льготным программам – их привлекают доступность и невысокая стоимость привлекаемых средств.

Каковы итоги первого полугодия в этом направлении?

– В целом по стране кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 млрд рублей. Число кредитных соглашений достигло 1252 на общую сумму 134 млрд рублей. По состоянию на 1 июля кредитный портфель банка в рамках льготных программ составил 90,5 млрд рублей.

Какие программы пользовались большим спросом?

– В целом по стране лидирует льготная программа Минсельхоза. По ней было заключено 884 соглашения на общую сумму более 80 млрд рублей. На втором месте – программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с Корпорацией МСП. По ней заключено 218 кредитных соглашений, объем выдач составил 33 млрд рублей. В Иркутской области эти программы также пользуются большим спросом.

Летом ВТБ заявил, что готов финансировать на льготных условиях не только крупных сельхозпроизводителей, но и малые предприятия. На какие цели можно взять такой кредит?

– Да, ранее банк финансировал сельхозпредприятия в только сегменте среднего бизнеса, теперь у нас появилась возможность кредитования малых форм хозяйствования. Заемные средства по льготной программе предоставляются на оборотные и инвестиционные цели на срок до семи лет. Малые предприятия могут приобрести оборудование сельхозназначения, модернизировать свое производство.

В августе ВТБ сделал доступной еще одну программу господдержки – льготную программу Министерства промышленности и торговли по ставке до 5%. Много желающих получить кредит?

– Как раз сейчас формируется пул заявок потенциальных заемщиков, в основном, это компании дорожно-строительной отрасли. Уверена, что программа вызовет интерес заемщиков и из других сфер. По программе заемные средства предоставляются на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности российских производителей по ставке до 5%. Максимальный срок сделок составляет пять лет.

Особый подход

После слияния ВТБ и ВТБ24 в объединенном банке появилась единая глобальная бизнес-линия «Средний и малый бизнес». Как изменилась в связи с этим продуктовая линейка банка?

– Наш продуктовый ряд, конечно, сильно изменился – и это, безусловно, пошло на пользу клиентам. Теперь мы еще лучше понимаем, как прокредитовать нашего клиента так, чтобы он быстрее получил нужный ему продукт. Малый бизнес ведь не всегда остается малым – он растет, переходит в сегмент среднего. Меняются потребности компании, ее запросы. Наша линейка сегодня позволяет сопровождать клиента на всех этапах его роста и развития, своевременно предлагая нужные продукты и услуги.

Александра Макарова, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

Малый бизнес – отдельный сегмент, требующий особого подхода. Чего, на ваш взгляд, ждут клиенты этой категории от банка? И как ВТБ отвечает этим запросам?

– Для малого бизнеса важны современный сервис, удобный интерфейс, экономия времени, возможность в любой точке мира в любое время управлять счетами и бизнесом, простое и финансово выгодное предложение по РКО.

Мы учитываем индивидуальные потребности клиентов в этом сегменте. Так, для тех, кому больше интересны возможности быстрого обслуживания без посещения банка, ВТБ максимально расширяет дистанционные сервисы для большей мобильности. Для тех, кто хочет воспользоваться широкой сетью офисов и банкоматов, получить весь спектр продуктов и услуг большого надежного банка, мы предлагаем возможность персонального сопровождения менеджера, доступ к индивидуальному подбору пакета и широкой продуктовой линейке, которая ранее была доступна только среднему бизнесу.

Помимо комфортного обслуживания, малому бизнесу важна и доступность кредитных ресурсов. Недавно ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса. Какие теперь условия?

– Минимальная ставка составляет 10% годовых. Кредит на инвестиционные цели можно оформить по ставке от 10% годовых на срок до 10 лет, а на цели пополнения оборотных средств – от 10,5% годовых на срок до 3 лет.

При этом, как я понимаю, не обязательно самому идти в банк за кредитом? Проверенным клиентам ВТБ предлагает предодобренный «Кредит в один клик»?

– Да, это программа для клиентов, которые пользуются нашими услугами эквайринга, РКО, зарплатными проектами. Анализируя обороты клиента по расчетному счету, отслеживая, как он работает, мы имеем возможность оценить его финансовое состояние. Если клиент отвечает требованиям банка – он получает сообщение о том, что у него есть предодобренный кредит. Остается только прийти и получить его.

ВТБ сегодня активно развивает дистанционные каналы обслуживания, расширяет возможности SMS-информирования для клиентов... При этом, несмотря на развитие технологий, банк не становится обезличенным, не идет по пути активной роботизации. Почему?

– От диджитализации, конечно, никуда не уйдешь. В ритме современной жизни успешному бизнесмену важно оперативно работать с большими объемами информации, и ВТБ стремится сделать удаленное взаимодействие клиента с банком максимально комфортным. Но есть сферы, в которых робот никогда не заменит живого человека. Часто клиенту удобнее прийти в офис и проконсультироваться лично.

Мы растем, развиваемся, меняемся, но наша клиентоориентированность остается неизменной ценностью. ВТБ – это банк с человеческим лицом.

Иван Рудых,

Газета Дело