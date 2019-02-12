«Мы решили строить свой дом!». Как молодая семья из Иркутска решила переехать за город

Иркутяне Денис и Анастасия Филиппские с апреля 2018 года строят дом в загородном поселке «Патроны Парк». Каждую неделю они приезжают смотреть, как растет и воплощается в жизнь их мечта. Журналист Газеты Дело встретился с Анастасией и узнал, как городские жители решились на переезд за город, какие сомнения и страхи пришлось преодолеть и не жалеют ли они о своём выборе.

Свой дом в лесу

Анастасия, расскажите про вашу семью.

– Она пока небольшая (улыбается). Муж, я и дочка Лиза, сейчас ей четыре года. Денис работает в компании, занимающейся строительной техникой, а я – в дорожном холдинге.

Вы давно мечтали жить за городом?

– На самом деле, загород изначально не был нашей целью. Мы жили в поселке Березовом Иркутского района в обычной двухкомнатной студии площадью 64 кв.м. После рождения Лизы начали думать о расширении жилплощади и о переезде в Иркутск или его пригород. Хотели квартиру порядка 100 кв.м.

Рассматривали современные жилые комплексы. Их инфраструктура выглядит привлекательной, но нам не нравилось, что застройщики сейчас по максимуму используют земельные участки в погоне за количеством домов. Ни детских площадок, ни нормальных парковок, ни газонов, ни аллей.

Поэтому мы параллельно с квартирами начали смотреть и загородные дома. И решили, что идея загородной жизни нам нравится больше.

Долго искали подходящее место?

– Очень долго. Рассмотрели больше десятка вариантов. Одни участки находились слишком далеко от города, другие – в неэкологичных районах, третьи – не подходили по площади, четвертые – были неудобные, пятые – не соответствовали нашему вкусу.

Таунхаусы сразу не понравились: смущали соседи за стенкой и отсутствие собственного участка достаточной площади.

Но в итоге вы нашли подходящий вам вариант?

– Да, причем там, где не ожидали – на Байкальском тракте. Мы думали, что там очень дорогие участки и дома. А потом увидели рекламу «Патроны Парка» и решили посмотреть. Когда приехали, поняли, что все, это наше. Больше уже никуда ехать не хотелось.

Что же вас там так пленило?

– В первую очередь – лес. Я сама выросла в деревне. Лесная тишина, запах трав и хвои, пение птиц – все это родное и близкое. Здесь можно спрятаться от городской суеты и суматохи. В других местах, где мы смотрели жилье, не было такого количества нетронутой природы. Либо поле, либо сплошная застройка.

Вы решили переехать в «Патроны Парк» только потому, что он находится в лесу?

– Дело даже не в лесе, а в том, как поселок расположен в нем. Меня поразило, что под застройку не вырубали деревья. Да и сами дома – не просто дома среди деревьев. Нам сразу приглянулся единый стиль поселка «Патроны Парк». Все очень красиво и гармонично. Кроме того, здесь очень спокойно и безопасно по сравнению с городом. Нет активного транспортного потока. Охраняемая территория. Это стало для нас решающим фактором. Я сразу представила, как Лиза будет здесь гулять по дорожкам среди деревьев, играть с друзьями на детской площадке или резвиться на нашем собственном участке, без тотального контроля с нашей стороны. Нам хочется, чтобы у нашей дочери было счастливое, запоминающееся детство.

Видеть, как растет мечта

В «Патроны Парке» можно выбирать участок и проект дома – что выбрали вы?

– Мы выбрали пологий участок, 10 соток с небольшим пятачком леса с парадной стороны. В проектировании дома нам очень помогли сотрудники Meta_Group, начиная с выбора участка и заканчивая размещением розеток в комнатах. Нам предложили разные варианты домов, мы выбрали один, но попросили немного переделать его. Таким образом, у нас получился эксклюзивный дом площадью 140 кв.м, в котором свободно могут жить до пяти человек.

Для нас очень важно, что нашим домом занимаются профессионалы. Мы доверяем его людям с опытом, которые знают, будет ли удобно то или иное расположение комнат, какими помещения должны быть по размеру и множество других нюансов.

Вы контролируете ход строительных работ?

– Мы приезжаем каждые выходные, смотрим, как идет строительство. Очень удивила скорость, с которой поставили коробку – буквально за три недели. Мы увидели, что застройщик ко всему подходит ответственно, даже к мелочам. Например, мы обратили внимание на то, как аккуратно были уложены кабели под отделочным слоем стен и потолка в соседнем доме, где уже завершается этап отделки. А ведь этого даже не будет видно после завершения ремонта! Наш дизайнер сказала, что уровень строительства очень высокий.

Поэтому в тотальном контроле нет необходимости. Однако нам нравится смотреть на то, как реализуется наша мечта. Сейчас она приобрела вполне осязаемую форму: стены, крышу.

Как долго продлится строительство?

– Мы начали стройку в апреле 2018 года, в ближайшее время закончим отделку фасада. Застройщик строит дом с опережением срока, что нас даже радует. Дом уже готов в черновой отделке, в этом году мы планируем сделать ремонт и отметить новоселье.

Не только внутри, но и снаружи

Как планируете обустроить участок?

– С парадной стороны, скорее всего, будет красивый ландшафтный дизайн. На заднем дворе обязательно сделаем террасу с выходом из гостиной, поставим беседку с мангальной зоной. Также планируем построить гараж.

Анастасия, а какие преимущества, на ваш взгляд, у загородной жизни по сравнению с городской?

– В первую очередь для меня это тишина. В городе утомляет постоянный фоновый шум: машины, люди, реклама… За городом этого нет: сплошное умиротворение. Просто находясь здесь, ты уже отдыхаешь. Также это, конечно, свежий воздух, который так необходим ребенку. Это и свобода, и возможность находиться на улице круглый день. Ребенок не поглощен гаджетами, не сидит в четырех стенах, а гуляет, открывает мир, общается с природой, учится любить и ценить ее.

А какие плюсы жизни именно в «Патроны Парке» вы можете отметить для себя?

– В обычных загородных поселках люди строят свои жилища, кто во что горазд: с разными заборами и архитектурой, разными расцветками фасадов, крыш и т.д. А в «Патроны Парке» выдержан единый стиль. «Патроны Парк» – это ведь не только дома. Это и общественные пространства, деревья, дорожки, освещение. И все это здесь такое элегантное и гармоничное.

Важным фактором стала и инженерная инфраструктура. Здесь проведены централизованная канализация, водопровод, электричество. Это значит, что нам не придется возиться со скважинами и выгребными ямами, тратить на это дополнительные средства. И для обслуживания этих систем предусмотрены собственные сервисные службы, нам не нужно будет самим заниматься починкой, вызывать мастеров из города. Все заботы, которые обычно ложатся на плечи хозяина частного дома, фактически берет на себя управляющая компания.

Вы уже подсчитывали, насколько дороже жить за городом? Ведь тратится больше электроэнергии, воды, бензина…

– Да. Мы уже примерно посчитали, пообщались с людьми, живущими в «Патронах», и поняли, что счета за коммунальные услуги в загородном доме будут примерно такими же, как за квартиру даже с меньшей площадью.

В среднем содержание дома в «Патронах» обходится в пять тысяч рублей в месяц. А счета ЖКУ в квартирах в центре Иркутска порой достигают 10 тысяч рублей.

Да, возрастут расходы на бензин, но при этом мы не будем тратить деньги на аренду машиноместа, ведь у нас будет собственный гараж.

Были ли сомнения насчет переезда за город? Каждому ребенку нужны детский сад, школа, секции, поликлиника.

– Пока мы ездили в «Патроны», обратили внимание, что дорога до города занимает всего 12 минут. А ребенка в любом случае постоянно нужно куда-то возить. Если вас школа рядом с домом по каким-то причинам не устраивает, вы ведь повезете его в другую. Так а какая разница – парой километров больше, парой километров меньше? (улыбается) Есть хорошая «Космическая» школа в поселке Молодежном, мы ее рассматриваем на будущее.

На территории парка планируют открыть спортивный комплекс, возможно даже с бассейном, так что со спортивными секциями вряд ли возникнут проблемы.

А сам «Патроны Парк» входит в муниципальное образование поселка «Патроны», где есть медицинский пункт со скорой помощью.

Загородная идиллия

Как близкие и друзья отреагировали на ваше решение переехать за город? Для них это стало сюрпризом?

– Я заметила, что многие сейчас думают о том, чтобы перебраться за город. У меня пять коллег из 20 человек коллектива одновременно уже строят собственные дома.

Родители очень обрадовались за нас и сказали, что хотели бы жить с нами (смеется). Друзья были удивлены, что сейчас появилась реальная возможность приобрести недвижимость на Байкальском тракте по доступной цене.

Наши друзья и родные всегда смогут приехать к нам в гости, ведь в «Патроны Парке» не менее интересно, чем в городе. Летом можно купаться в заливе, кататься на велосипедах и роликах по специальным дорожкам, гулять в парке, играть в огромные парковые шахматы. Зимой – кататься на лыжах и коньках.

Да и сама концепция поселка подразумевает дружеские отношения с соседями. Раз мы живем в «Патроны Парке», значит, у нас похожие ценности. Мы найдем общий язык, подружимся, будем ходить друг к другу в гости, дети будут расти вместе – это же замечательно!

Екатерина Скубиева,

Газета Дело

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