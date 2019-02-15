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Эвенкийский настенный календарь издан при поддержке ИНК

15 февраля 2019

Эвенки проживают на севере Иркутской области, Якутии и Красноярского края, и ИНК тесно сотрудничает с представителями этого малочисленного народа по вопросам освоения лицензионных участков компании, расположенных в этих регионах. Жизнь эвенков, как и многих других «кочующих» народов, зависела, прежде всего, от природных условий. Сменой этих условий и определялся эвенкийский традиционный календарь. В нем отражена, прежде всего, последовательная смена деятельности в зависимости от природных условий, ритм хозяйственной активности эвенков в разные сезоны года. Судя по наиболее ранним записям, относящимся к 50-60-м годам прошлого столетия, эвенкийский календарь состоял из 13 лунных месяцев. Поэтому и месяц у них называется «бега», что в переводе означает «луна». Позднее под влиянием общепринятого календаря, заимствованного эвенками у русских, один месяц в эвенкийском календаре был утерян.

Также в рамках Международного года языков коренных народов при поддержке ООО «ИНК» 23 марта 2019 года в рамках международного фестиваля «КнигаМарт» в Иркутске состоится научно- практическая конференция «Языки коренных народов Иркутской области: современное состояние и перспективы сохранения» (место проведения – государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253). В преддверии конференции откроется фотовыставка «Коренные народы Приангарья: люди и среда обитания». Иркутяне смогут посмотреть более 70 фоторабот известных фотографов и ученых-этнографов коренных народов Приангарья - эвенков, тофаларов, бурятов. Приглашаем коллег принять участие в мероприятиях.

Сегодня в мире насчитывается порядка 7 тысяч языков, каждые две недели умирает один из них. 96% лингвистического разнообразия – это языки коренных народов, на которых говорит всего 4% населения планеты. В соответствии с Атласом языков мира, находящихся под угрозой исчезновения (составлен ЮНЕСКО), 90% всех языков находится в опасности.

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