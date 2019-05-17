ИНК профинансирует в 2019 году более 60 соцпроектов в Иркутской области

Правительство Иркутской области и Иркутская нефтяная компания утвердили перечень социальных мероприятий, которые будут реализованы в 2019 за счет средств ИНК.

По информации пресс-службы ИНК, дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в 2019 году подписали в апреле генеральный директор ИНК Марина Седых и председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Общая сумма социальной помощи территориям региона составит 107,4 млн рублей. Основные проекты компания реализует в четырех муниципальных районах – Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском и в областном центре.По словам Марины Седых, «устойчивое развитие территорий присутствия нашей компании – абсолютный приоритет для ИНК. Совместно с правительством региона и представителями органов местного самоуправления нам предстоит реализовать множество социально-значимых проектов и инициатив. Большинство из них было предложено администрациями муниципальных образований, авторитетными общественными деятелями и некоммерческими организациями в сфере культуры, образования и спорта».Наиболее дорогостоящими проектами, которые будут профинансированы ИНК в 2019 году в Усть-Кутском районе, станет проектирование ливневой канализации вдоль центральной автомагистрали города, культурно-досугового центра в поселке Верхнемарково. В Катангском районе за счет средств компании будут отремонтированы школа искусств в селе Ербогачен и дом культуры в селе Непа, разработана проектно-сметная документация для реконструкции стадиона в райцентре, организована работа выездной бригады врачей и оказана помощь общинам коренных и малочисленных народов. Компания приобретет автомобильную технику для нужд учреждений образования и культуры администраций северных районов. Будет оказана помощь районным и поселковым ветеранским организациям и национальным культурным центрам.ИНК продолжает партнерство с крупнейшими учреждениями здравоохранения региона – за счет средств компании будет закуплено современное медицинское оборудование для Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы и Иркутского областного онкологического диспансера на общую сумму 22,5 млн рублей. На протяжении нескольких лет ИНК выступает генеральным партнером проведения масштабных культурных событий: международного фестиваля классической музыки «Звезды на Байкале», поэтического и книжных фестивалей, культурной акции «Северный десант» и ряда образовательных проектов. ИНК продолжит партнерство с иркутскими региональными отделениями Всероссийского общества охраны природы, Российского географического общества и Российского детского фонда, Союзом коренных и малочисленных народов севера и другими общественными организациями. Кроме того, компания выступит соорганизатором проведения Парасибириады-2019 в Иркутске, окажет финансовую поддержку федерациям баскетбола, бокса и детско-юношеским спортивным объединениям.