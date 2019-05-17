Специальные предложения от CENTURY 21. 2-комнатная квартира, ул. Байкальская, 196. Квартира в центре города! ул. Карла Маркса, 31

Купить нельзя отложить. Покупать квартиру сейчас или отложить до осени?

Рынок жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве. Спрос, по итогам первого квартала 2019 года, вырос, а следом за ним – и цены на недвижимость. Уже с 1 июля 2019 года застройщикам предстоит перейти на эскроу-счета и новую систему проектного финансирования. Это значит, что многие застройщики потеряют доступ к деньгам дольщиков до окончания строительства. Что делать покупателям, которые в ближайшее время планируют решить квартирный вопрос? Поторопиться с покупкой, потому что цены вырастут? Или дождаться осени, чтобы чтобы понять, кто из застройщиков не пройдет отбор и не сможет получить банковское финансирование? На эти и другие вопросы отвечают эксперты рынка.