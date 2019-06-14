Продаю дом! Иркутская обл., Малая Топка

Газета Дело
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Продаю дом! Иркутская обл., Малая Топка14 июня 2019
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«Качество жизни – в деталях». Участница выставки «Свой дом EXPO-2019» Ольга Павлова – о трендах в дизайне [14.06.2019]Долгое время бытовало мнение, что профессиональный дизайн жилого пространства – необязательная опция, развлечение «для богатых». Что изменилось? Каковы современные подходы к дизайну дома? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Павлова, руководитель проектной мастерской «Дом-А», участница выставки «Свой дом EXPO-2019», которая пройдет в сентябре в поселке Патроны Парк.
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От коттеджей до Мамая [14.06.2019]ООО «Хрустальный» – 10 лет. За эти годы компания прошла путь от небольшого коттеджного поселка до крупной федеральной франшизы. Освоив девелопмент в сегменте малоэтажной загородной недвижимости, сегодня команда «Хрустального» заходит в туристическую отрасль – с проектом круглогодичного курорта на Мамае. О секретах успеха компании на Sbertalks 4.0 рассказала коммерческий директор Кристина Яковенко.
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Бухгалтерский баланс ОАО «Чунский лесопромышленный» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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ВЕЛОлето! Будь с Gillette-ом [14.06.2019]Супермаркет Слата. Акция с 1 по 30 июня 2019 г.
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V БАЙКАЛЬСКИЙ САММИТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И ДЕВЕЛОПЕРОВ [14.06.2019]24-25 июля 2019
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [14.06.2019]
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Сдаем офисы! Центр города! г. Иркутск, ул. Ленина, 6, скв. Кирова [14.06.2019]Собственник сдает помещения от 20 кв. м в здании рядом с областной администрацией. Парковка. Возможность размещения световой вывески на фасаде.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 07.06.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [14.06.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Открытое Акционерное Общество «Сибэкспоцентр» [14.06.2019]Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Как рассчитать отпускные: разъяснения в КонсультантПлюс [14.06.2019]Наступает сезон отпусков и горячая пора для бухгалтерии и отдела кадров. Ответы на все вопросы по расчету отпускных и оформлению отпусков вы найдете в системе КонсультантПлюс.
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Как присоединить государственные земли к своему участку за 7% от стоимости земли? [13.06.2019]О процедуре перераспределения земель с участием государственной собственности рассказывает Юлия Сагдеева, основатель «Бюро Кадастровых Инженеров».
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Поселок «Горизонт»: ожидания = реальность. Строительство первой очереди поселка «Горизонт» выходит на финишную прямую [13.06.2019]Генеральный директор ООО «УК Система АМТ», девелопер проекта «Горизонт» Антон Кондратьев рассказывает, что самый главный человек в проекте – это клиент, и важно, чтобы ожидания клиента совпали с построенной реальностью.
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Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля Ибис: «Быть открытым новому» [17.05.2019]«Stay hungry, stay foolish» – по такому принципу живет иркутский бизнесмен Максим Девочкин. Известный строитель и девелопер, несколько лет назад он решил попробовать себя в гостиничном секторе и – несмотря на кризис и взлетевший курс евро – открыл в Иркутске трехзвездочный отель международной сети Ибис, самый восточный в стране. В преддверии летнего туристического сезона мы поговорили с Максимом о бизнесе и перспективах отрасли.
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Дома-конструкторы. Кто и почему выбирает быстровозводимые технологии строительства [17.05.2019]Группе компаний "Подрядчик" - десять лет. Начавшийся с ремонта гаражных крыш в Иркутске, сегодня бизнес работает на всю страну, предлагая быстровозводимые дома и здания клиентам из самых разных отраслей. Как не только оставаться на плаву, но и развиваться? Каковы перспективы быстровозводимых технологий в жилом и коммерческом строительстве? И что роднит вагон-дома с «Мерседесами»? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил один из учредителей, генеральный директор группы компаний «Подрядчик» Алексей Чудаков.
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Свой дом EXPO – 2019. Иркутяне определят тренды загородного строительства [17.05.2019]Загородный дом будущего – какой он? Где грань между эстетикой и эргономикой? Удобством для владельца и ликвидностью? На выставке «Свой дом EXPO – 2019», которая пройдет 14-15 сентября в поселке Патроны Парк, архитекторы и дизайнеры представят свои лучшие идеи и решения. Оценивать проекты будут не профессиональные судьи, а посетители выставки. Как убежден организатор события, руководитель проекта Патроны Парк Дмитрий Кузнецов, именно они – будущие жильцы – на самом деле определяют тренды в загородном строительстве.
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Особенности аренды земельного участка [17.05.2019]Отношения, связанные с арендой земли, регулируются как гражданским, так и земельным законодательством, причем последнее имеет приоритет. В системе КонсультантПлюс вы найдете разъяснения по вопросам аренды и субаренды земельных участков.
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Специальные предложения от CENTURY 21. 2-комнатная квартира, ул. Байкальская, 196. Квартира в центре города! ул. Карла Маркса, 31 [17.05.2019]ул. Чкалова, 15, 6 этаж, тел.: 43-03-64, ул. Розы Люксембург, 176в/1, тел.: 43-02-42. 45 лет на рынке | 79 стран | 8000 офисов | 145000 агентов | каждые 45 секунд – новая сделка
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Купить нельзя отложить. Покупать квартиру сейчас или отложить до осени? [17.05.2019]Рынок жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве. Спрос, по итогам первого квартала 2019 года, вырос, а следом за ним – и цены на недвижимость. Уже с 1 июля 2019 года застройщикам предстоит перейти на эскроу-счета и новую систему проектного финансирования. Это значит, что многие застройщики потеряют доступ к деньгам дольщиков до окончания строительства. Что делать покупателям, которые в ближайшее время планируют решить квартирный вопрос? Поторопиться с покупкой, потому что цены вырастут? Или дождаться осени, чтобы чтобы понять, кто из застройщиков не пройдет отбор и не сможет получить банковское финансирование? На эти и другие вопросы отвечают эксперты рынка.