Мобильное приложение «Моя Слата» в твоем смартфоне!

Правовой календарь на III квартал в системе КонсультантПлюс

Важные изменения законодательства, начиная с 1 июля по 30 сентября 2019 года, собраны в Правовом календаре на III квартал, который включен в систему КонсультантПлюс. Изменения затронут многие сферы деятельности: налоги, ЖКХ, торговлю, госзакупки, транспорт, туризм, судопроизводство и многое другое.