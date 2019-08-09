Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.

«Галерея Revoлюция»: не только бизнес

​​​​​​​«Пойди за спросом – получишь прибыль» – таково негласное правило бизнеса. Создатели ТВЦ «Галерея Revолюция» в бизнес-центре Sobranie, однако, пошли по обратному пути – сформировали свое предложение и своего потребителя. Решение открыть «центр дизайна» в здании бывшего завода 10 лет назад стало по-настоящему революционным для иркутского рынка. Как сегодня уживаются на одной площадке бизнес и творчество? Почему «просто зарабатывать деньги – скучно»? Генеральный директор УК «Система АМТ», в управлении которой находится БЦ Sobranie, Антон Кондратьев и идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция», совладелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев рассказали о десяти слагаемых успеха своего проекта.