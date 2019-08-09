Газета Дело
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Агентство Регионального Развития. Федеральная сеть консультантов по коммерческой недвижимости.9 августа 2019
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«Галерея Revoлюция»: не только бизнес [09.08.2019]«Пойди за спросом – получишь прибыль» – таково негласное правило бизнеса. Создатели ТВЦ «Галерея Revолюция» в бизнес-центре Sobranie, однако, пошли по обратному пути – сформировали свое предложение и своего потребителя. Решение открыть «центр дизайна» в здании бывшего завода 10 лет назад стало по-настоящему революционным для иркутского рынка. Как сегодня уживаются на одной площадке бизнес и творчество? Почему «просто зарабатывать деньги – скучно»? Генеральный директор УК «Система АМТ», в управлении которой находится БЦ Sobranie, Антон Кондратьев и идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция», совладелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев рассказали о десяти слагаемых успеха своего проекта.
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Создавая город будущего. Благоустройство Иркутска обсудили на саммите РГУД [09.08.2019]V Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов не обошелся без жарких дискуссий. Одна из них была посвящена актуальной теме «Общественные пространства и территории: создание и управление». Почему у «сырьевого» Иркутска нет будущего? Чем бизнес может помочь государству? Сколько должно стоить качественное благоустройство? И кто должен следить за новыми общественными пространствами? Газета Дело записала самые интересные цитаты спикеров.
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«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию [09.08.2019]«Не любая школа может стать драйвером развития территории и способом повышения капитализации. Для этого она должна быть качественной, современной, привлекательной. Если не «Вау!» как «Точка Будущего», то хотя бы «О, здорово! Хотим туда отправить своих детей», – говорит Марк Сартан, генеральный директор Центра разработки образовательных систем. О том, какими должны быть школы-драйверы он рассказал на V Саммите РГУД.
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Аренда помещений. г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 7Б [09.08.2019]Сдается 3 помещения на 1 и 2 этажах площадью по 50 кв. м в нежилом 2-этажном здании за гостиницей «Ангара». Центр города, развитая городская инфраструк- тура, подъездные пути, парковка, автостоянка.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.08.2019 г. (тыс. руб./кв. м) [09.08.2019]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ПАО НПК «Иркут» извещает о проведении торгов по продаже имущества 28 августа 2019 г. [09.08.2019]
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ПАО «Ростелеком» реализует недвижимость в Иркутской области [09.08.2019]
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Как в Европе. «Слата» первая в российском ритейле запустила приложение для контроля за сроками годности товаров [09.08.2019]В пяти супермаркетах «Слата» внедрили инновационное приложение для контроля за сроками годности товаров. С 11 июля все продукты группы ФРЕШ и ТМС проверяются с помощью уникального французского приложения Wektoo, которое успешно используют крупнейшие ритейлеров Европы – Carrefour, E.Leclerc, Intermarche и др.
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«Ростелеком» развивает Систему-112 в Иркутской области [09.08.2019]«Ростелеком» стал победителем открытого аукциона и заключил контракт на создание Резервного центра обработки вызовов (РЦОВ) в рамках проекта по внедрению Системы-112 на территории Иркутской области.
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Предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка, интересует отсрочка по кредитам и освобождение от налогов [09.08.2019]Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Тулуне рабочее совещание с заместителем министра экономического развития региона Мариной Петровой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андреем Капитоновым.
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ИНК в сентябре проведет III Байкальский риск-форум [09.08.2019]26-28 сентября 2019 года в Иркутске пройдёт III Байкальский форум по управлению рисками (БРИФ-2019). Форум направлен на развитие культуры управления рисками в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечение внимания к современным вызовам экономики и угрозам бизнеса. Организатором выступит Иркутская нефтяная компания.
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Баланс ОАО «Иркутскагроремонт» на 31.12.2018 года [09.08.2019]666037, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Известковая, 3 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб.)
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Поправки в ГК с 1 октября: цифровые права, электронная форма сделок, смарт-контракты и другие изменения [09.08.2019]С 1 октября 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ (далее – Закон № 34-ФЗ), который предусматривает ряд нововведений в ГК РФ. Целью закона является закрепление базовых положений для регулирования рынка новых «цифровых» объектов экономических отношений (в частности, криптовалюты), а также для совершения и исполнения сделок в цифровой среде.
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«Пора попробовать загородную жизнь на вкус». Организаторы «Свой дом EXPO» – о том, что ждет гостей на выставке [08.08.2019]Чуть больше месяца остается до одного из самых ярких событий на загородном рынке Иркутска. Выставка трендов архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO» пройдет в поселке «Патроны Парк» 14-15 сентября. Профессионалы представят свои лучшие идеи и решения, а гости смогут проголосовать за понравившиеся проекты. Но это – далеко не все, что ждет посетителей и участников выставки. Подробнее – в нашем материале.
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Испытание на прочность. Сергей Брюханенко, «Сибавиастрой» – о региональном рынке бетона [08.08.2019]«Продаю дом. Бетон от «Сибавиастроя» – такие объявления в Иркутске не редкость. «Бетон, с которого взлетают самолеты» – знак качества и репутации компании с почти вековым стажем. Что сегодня происходит на рынке бетона? Почему направление железобетонных изделий (ЖБИ) помогает заводу «Сибавиастроя» чувствовать себя увереннее? Чем «закрыть» просадку спроса в жилищном секторе? И почему частным заказчикам не стоит экономить на бетоне? На вопросы Газеты Дело ответил коммерческий директор предприятия Сергей Брюханенко.
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Андрей Березной, МТС: «Непрофильную деятельность имеет смысл отдавать на аутсорс» [07.08.2019]Физлица вовсю пользуются облачными технологиями, начиная от «второй памяти» на телефоне до соцсетей. Бизнес, привыкший владеть собственными серверами, тоже переходит «в облака», причем спрос на эти услуги растет кратно. О том, какие новые технологии использует бизнес Приангарья, как справляется с обработкой увеличивающегося объема данных, Газета Дело попросила рассказать Андрея Березного, директора филиала МТС в Иркутской области.
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От таунхаусов – к коттеджам. «Хрустальный» выходит на рынок индивидуального домостроения [12.07.2019]«Хрустальный» – известный в Иркутске бренд, под которым в городе построено уже четыре поселка. Закрытая территория, уютные улочки, таунхаусы в едином северно-европейском стиле – всё это давно стало «визитной карточкой» проектов компании. В этом году, накануне своего десятилетия, «Хрустальный Девелопмент» объявил о реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов на Байкальском тракте. С чем связано это решение? Чего ждать рынку загородной недвижимости Иркутска в ближайшее время? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила коммерческий директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.
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Недвижимость Иркутска в цифрах. Как изменился рынок за полгода [12.07.2019]Что происходит на рынке недвижимости Иркутска и области? Каковы объемы ввода жилья? Почему «просела» ипотека? Будут ли расти цены на новостройки и «вторичку»? Представляем традиционный обзор основных показателей за первое полугодие 2019 года. Статистика и мнения экспертов – в нашем материале.