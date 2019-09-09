Александр Пекарец: «Мы пошли другим путем»

Иногда ноу-хау в бизнесе появляется не благодаря, а вопреки. У «Лесной технологической компании» получилось именно так. Компания пыталась найти способ утилизации отходов, а в итоге изобрела технологию, которую оценили не только в России, но и за рубежом. Историю выхода компании на экспортный рынок рассказал на Байкальском международном форуме партнеров ее создатель Александр Пекарец.

«Не хотелось строить планово-убыточное предприятие»

История «Лесной технологической компании» из Иркутской области, с одной стороны, похожа на истории многих других предприятий, занимающихся поставкой лесоматериалов на экспорт, а с другой – по-своему уникальна, потому что в процессе поиска пути утилизации отходов компания изобрела технологию, которую оценили не только в России, но и на мировом рынке.

– Наше лесное предприятие занимается заготовкой и лесопилением порядка 100 тыс. кубометров круглого леса в год, производим сухие пиломатериалы и экспортируем их в Европейский Союз, – рассказал Александр Пекарец. – В процессе лесозаготовки и лесопереработки образуется много отходов. Традиционная их утилизация – это производство пеллет. Но наше предприятие находится в 300 км от ближайшей железнодорожной станции, поэтому строить планово-убыточное предприятие нам не хотелось: затраты на производство и поставку пеллет не окупались продажной ценой. Необходимо было найти другое решение.

«Вместо пеллет стали делать брикеты»

В итоге компания создала технологию по переработке отходов в древесноугольный брикет. Для этого был изучен мировой опыт. По словам руководителя «Лесной технологической компании», проблематикой занимались серьезно – и в Европе, и в Америке.

– Мы посмотрели состояние дел в этой отрасли и поняли, что нам нужно идти другим путем. Мы создали сушилку – это такой реактор, который сушит перегретым паром и изменяет свойство древесины, она становится пластичной. А любой материал экструдируется только тогда, когда переходит в пластичное состояние. Построили сушилку, запустили в опытную эксплуатацию и получили брикет. Показатели оказались даже лучше, чем мы планировали, производительность линии составила три тонны в час.

«Рынок сбыта оказался мал»

Но на этом история не закончилась. Оказалось, что рынка сбыта для такого масштабного производства брикетов нет. Поэтому следующим этапом стало переугливание брикетов.

– Мы построили печь, в которой ничего не горит. Она работает за счет тепла экзотермической реакции термораспада древесины в уголь, практически как вечный двигатель, – объяснил Александр Пекарец. – Здоровенная печь, в которой 400 градусов, и в ней ничего не горит. За счет этого получается термостабилизированный пиролиз. Все видели, как горит костер желтым пламенем, так вот пиролизные газы имеют низкое содержание смолы и горят синим пламенем – в итоге получается активированный уголь с очень высокой реакционной способностью.

Созданная технологическая линия позволила предприятию перерабатывать любые отходы древесины, от опилок до порубочных остатков, и получать продукт, в десять раз более выгодный, чем традиционный пеллет.

Поставлять продукцию компания начала в иркутские рестораны.

– Эффективность была высокой, поэтому 80% ресторанов быстро перешли на нашу продукцию. Следующим этапом стала расфасовка в более мелкую упаковку, мы стали поставлять продукцию в сетевые магазины. Сейчас она продается в Иркутске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге.

«Наш уголь попал в Европу»

В 2017 году компания решила поучаствовать в крупнейшей выставке LIGNA (специализированная выставка оборудования и технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности – ред.) в Ганновере. Там, на конференции, Александр Пекарец рассказал о новой технологии. Выступление во многом определило дальнейший путь предприятия.

– После конференции к нам подошли с предложением о сотрудничестве представители машиностроительного завода из Риги. Они захотели строить такие заводы, как у нас, и продавать их в Евросоюзе.

Строительство завода – процесс не быстрый, поэтому пока шло строительство, «Лесная технологическая компания» решила поставлять в Европу свою продукцию.

– Так наш уголь попал на европейский рынок, появились дилеры. Продукция сейчас поставляется в Германию, Словению, Италию. Наш уголь оказался более конкурентоспособным, чем те угли, которые представлены в Европе.

«Получили субсидию от Еврокомиссии»

Выход на экспортный рынок для компании оказался не таким быстрым и простым. На вопрос, способствовали ли этому выходу институты господдержки, Александр Пекарец ответил, что все сложилось естественным путем.

– Институты поддержки мы почувствовали европейские. Создав совместное предприятие в Латвии, мы подали заявку в Еврокомиссию и получили субсидию в размере 900 тыс. евро на строительство завода. Это субсидия, даже не кредит. Хотя кредит мы тоже оформили – под 2% годовых. В целом, могу сказать, что интерес к нашей технологии высокий. На международных выставках к нам постоянно подходят люди и говорят, что хотели бы заниматься этим. На выставке LIGNA-19 более 40 человек записалось на открытие завода в Риге, который мы планируем запустить в ноябре этого года.

«Видим потенциал в строительстве и продаже заводов»

Сегодня в «Лесной технологической компании» работает более 300 человек, компания по-прежнему производит пиломатериал, клееный брус, погонажные изделия.

Александр Пекарец, «Лесная технологическая компания»

– Мы всегда были экспортно-ориентированным предприятием. 90% нашей продукции и сейчас экспортируется в Евросоюз. И уголь тоже экспортируется.

На вопрос, что сегодня в приоритете у компании: поставка готовой продукции или технологии, Александр ответил мудро:

– Жизнь сама покажет. Пока это параллельные вещи. Но мы видим гораздо больший потенциал в производстве – строительстве заводов и продаже их по всему миру.

Байкальский международный форум партнеров организован Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири и приурочен к 45-летию организации. Спонсорами и партнерами БМФП выступили Банк ВТБ (ПАО), ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Саянскхимпласт», ГП «ЯНТА», АО «Фармасинтез», ООО «Газпром Добыча Иркутск», ООО «Байкал-Инком», отели и туроператоры, СМИ.