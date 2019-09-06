Лизинг недвижимости. 10 причин попробовать новый инструмент

Если вы думаете, что недвижимость можно приобрести только за собственные деньги или в кредит, то вы ошибаетесь. «РАФТ ЛИЗИНГ» презентовала в Иркутске лизинг недвижимости для юридических лиц. Теперь практически любой объект можно приобрести быстро и без залогов. Елена Дуберштейн, директор по маркетингу ООО «РАФТ ЛИЗИНГ», на "завтраке с коллегами" - мероприятии для руководителей агентств недвижимости и отделов продаж строительных компаний - рассказала об основных преимуществах нового инструмента.

Причина 1. Проверено другими

– Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» работает уже более 13 лет. За это время наши клиенты на своем опыте убедились, как выгоден инструмент лизинга.

В начале года наш постоянный клиент, с которым мы работаем около 10 лет, предложил: «А давайте офис нам в лизинг?». Мы согласились. В сентябре идем к клиенту на новоселье. За последние годы мы реализовали почти два десятка сделок с недвижимостью.

Причина 2. Можно купить почти все

– С помощью лизинга недвижимости можно приобрести практически любой объект:

· Офисные помещения (панельные, кирпичные, монолитные строения, дата постройки – предпочтительно не ранее 1980 года) в городах с населением более 200 тысяч человек.

· Торговая недвижимость.

· Жилье – любые строения, кроме деревянных домов.

· Производственные базы– в радиусе 50 км от городов с населением более 200 тыс. человек.

· Заводы (имущественные комплексы).

· Быстровозводимые здания – также в радиусе 50 км от городов с населением более 200 тысяч человек.

Главное и обязательное условие лизинга – объект должен быть зарегистрирован в качестве недвижимости в ЕГРН. «Долевку» мы не можем финансировать по закону – мы можем пролизинговать только то, что уже есть и что уже зарегистрировано. Еще одно ограничение: лизингополучателем компании «РАФТ ЛИЗИНГ» может выступить только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Причина 3. Понятная схема

– Алгоритм работы по лизингу прост и прозрачен. Лизинг берется на срок от 13 месяцев до 5 лет. В этот период клиент платит нам лизинговые платежи и продолжает пользоваться приобретенным активом. Например, клиент заплатил 10% аванс, мы приобрели технику или недвижимость, он выплачивает нам лизинговые платежи. Когда лизинг заканчивается, мы оформляем договор купли-продажи, и этот актив становится собственностью компании.

Причина 4. Залог не требуется

– Например, компания динамично развивается. Ей необходимо новый, более просторный офис. Из оборота деньги забирать не хочется, а если брать кредит в банке, то, скорее всего, потребуется залог, который зачастую может превышать размер кредита. Где взять такие залоги? Здесь и приходит на помощь лизинг, где дополнительные залоги не требуются. Сам предмет лизинга - в нашем случае офис - является залогом.

Причина 5. Удобный график платежей

Мы всегда готовы индивидуально подходить к формированию графика лизинговых платежей. Он может быть равномерным, резкоубывающим, сезонным и даже с отсрочкой первых платежей.

Причина 6. Возврат НДС

– Инструмент лизинга особенно хорош для компаний на классической системе налогообложения. Дело в том, что лизинг позволяет вернуть НДС не только со стоимости, например, офиса, но и с лизинговых платежей тоже.

Причина 7. Ускоренная амортизация

– Еще одна выгода в том, что компания ускоренно амортизирует тот предмет лизинга, который приобретает. Соответственно, больше затрат она относит на расходы и уменьшает тем самым налогооблагаемую базу. Сплошная выгода!

Причина 8. Юридическая чистота сделки

– У компании «РАФТ ЛИЗИНГ» достаточно серьезная служба безопасности, которая тщательно проверяет и продавца, и объект недвижимости, и покупателя. Мы стараемся максимально оценить риски всех участников сделки. Наш юридический отдел готовит все договоры по сделке: риэлтору, строительным компаниям составлять договоры не нужно – только согласовать предложенные нами варианты.

Причина 9. Лояльное отношение

– Многие клиенты, получившие отказ в банке, имеют шанс на получение лизинга. Мы действительно более лояльны к клиентам, но это не значит, что мы готовы финансировать абсолютно всех, нет. На самом деле, мы тоже заинтересованы в качественных клиентах. Если у компании бардак в финансах, поверьте, она не будет нужна никому, в том числе и лизинговой компании. Если же клиент финансово стабилен, платежеспособен, то лизинг у него будет просто на максимально выгодных условиях.

Причина 10. Быстрое принятие решения

– Предварительное решение по сделке мы принимаем в течение одного-двух дней. Для этого нам достаточно буквально несколько документов от клиента и от продавца недвижимости. Зачастую мы говорим: покупатель и продавец молодцы, а вот объект недвижимости надо менять. Или наоборот: объект прекрасный, продавец замечательный, а к лизингополучателю есть вопросы.

В любом случае, в течение одного-двух дней вы получаете наше решение. Если все в порядке, мы запрашиваем окончательный пакет документов и в течение пяти-шести рабочих дней (если сделка без отягощения) выходим на подписание.



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