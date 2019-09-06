Новшество для юристов: изменения в регулировании договоров

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт для юристов «Изменения в регулировании договоров», который позволит отслеживать изменения по интересующим договорам за определенный период.

Изменения в регулировании конкретного договора (законодательство, судебная практика, налогообложение) обобщены в одном материале. Раньше эту информацию нужно было отслеживать самостоятельно, просматривая обзоры, поправки в законы, судебную практику и другие документы. Это очень неудобно и требует больших затрат времени и сил. Теперь всю эту информацию можно быстро получить в системе КонсультантПлюс в одном компактном материале.

На момент выпуска новшества подготовлено около 150 обзоров изменений по наиболее распространенным договорам: купли-продажи, поставки, подряда, займа, аренды, залога и др. Материалы регулярно обновляются. Авторы обзоров – эксперты «КонсультантПлюс».

Материалы банка помогут быстро проверить и при необходимости актуализировать:

- типовые договоры, с которыми работает организация;

- «рыбу» редко используемого договора перед применением;

- договоры контрагентов.

Новый продукт «Изменения в регулировании договоров» размещен в разделе «Комментарии законодательства» системы КонсультантПлюс. Искать информацию об изменениях в договорах можно с помощью Быстрого поиска, Карточки поиска и кнопки «i» к статьям правовых актов.

Если система КонсультантПлюс у вас еще не установлена, вы можете получить бесплатно полный доступ к КонсультантПлюс на 3 дня. Подробную информацию можно получить у специалистов регионального сервисного центра ООО "КонсультантПлюс в Иркутске".