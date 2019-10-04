Елена Валова, дизайнер: «Я затронула дикую природу человека, вернула его к корням»

14-15 сентября в загородном поселке "Патроны Парк" прошла выставка архитектуры и дизайна «Свой дом EXPO». Работа дизайнера Елены Валовой "Интерьер с характером" стала лучшей по итогам зрительского голосования. Мы попросили победительницу рассказать о проекте, который был представлен на выставке, и поделиться планами на будущее.

О проекте

Дом – это наша обитель, наш мир, в котором мы чувствуем себя защищенными. Он служит продолжением нас и отражением нашего характера. Не стоит забывать, что мы – дети природы, и чем дальше прячемся в бетонные «коробки» и окружаем себя искусственными красками, тем больше уходим от своей сущности, теряя силу и забывая инстинкты.

Темные цвета в сочетании с деревом напоминают пещеру с теплым уютным очагом. Добавляют уюта в интерьере и приятный на ощупь текстиль, и крупные комнатные цветы. Гостиная, прихожая и кухня выполнены в более агрессивных сочетаниях, спальня же – наоборот, напоминает тихий причал, где можно уединиться и обрести покой. В целом, стояла задача создать атмосферный интерьер, находясь в котором вбираешь в себя силу, уверенность и уравновешенность природы.

«Интерьер с характером»

О секрете успеха

В своем проекте я затронула дикую природу человека, вернула его к корням и природным силам. В современном мире все больше и больше наигранных масок, «красивого» поведения, сдержанности эмоций. Общество требует определенных норм, тем самым все больше и больше подавляет нашу дикую природу и лишает сил. Я показала самую суть, к которой бессознательно тянется каждый человек, считаю, что именно это отозвалось во многих, поэтому они и выбрали мою работу.

О титуле «трендсеттера»

Этот титул для меня значит, что мое видение находит отклик в людях, значит, я чувствую, что для них важно, а главное – что я на верном пути.

О планах

Дальше я хочу развиваться в этом направлении, изучить светодизайн, освещение с учетом биоритмов, психологию в интерьере и научиться создавать такой интерьер, чтобы он гармонировал с человеком на бессознательном уровне.

О выставке

Благодарю организаторов за возможность продемонстрировать свое видение интерьера потенциальным клиентам. Я была рада пообщаться с посетителями и услышать их мнение, мне очень понравилось, с каким интересом они рассуждали и рассказывали свое видение. Хотелось бы видеть такие мероприятия чаще, ведь именно в таких местах происходит обмен опытом и новые знакомства с будущими заказчиками.