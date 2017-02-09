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Выжили не все. Почему автодилеры уходят с рынка

9 февраля 2017

Тенденция к сокращению количества дилерских центров наблюдается в России. Так, в 2015 году число автодилеров уменьшилось на 16%, до 3,8 тысяч, а к середине 2016-го достигло 3,5 тысяч. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного компанией EY «Автомобильный рынок России и СНГ».

<p>Фото: www.autostat.ru</p>

Фото: www.autostat.ru

По мнению аналитиков EY, основными причинами сокращения числа дилерских центров стали:

  • снижение прибыли ввиду низкой диверсификации бизнеса,
  • высокая закредитованность,
  • повышение риска банкротства дилеров.

На протяжении многих лет российские дилеры зарабатывали в основном за счет продажи новых автомобилей, в то время как на западных рынках доход формируется главным образом за счет прибыли от продажи подержанной техники, оказания сервисных услуг и послепродажного обслуживания.

Так, в Великобритании доля подержанных автомобилей, продаваемых через дилерские сети, составляет порядка 40%, а в России – всего 7%, говорится в исследовании «Автомобильный рынок России и СНГ».

Ситуация будет меняться, считают участники рынка: автодилеры, желающие «остаться на плаву», понимают, что на продаже новых автомобилей былых прибылей не получить: покупательская способность снижена, а цены растут. Как говорил ранее порталу SIA.RU Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентств «АВТОСТАТ», продажа автомобилей с пробегом сегодня является трендом для дилеров по всей стране.

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«Именно в нем дилеры видят резервы, чтобы пережить трудные времена, – убежден он. – Объем продаж автомобилей с пробегом через дилеров растет, что возможность увеличить количество покупателей и клиентов сервиса.

У многих брендов, представленных на российском автомобильном рынке, есть специальные программы по автомобилям с пробегом. При этом покупка автомобиля через дилерский центр имеет ряд преимуществ. Это и юридическая чистота, и техническая исправность, и предпродажная подготовка машины».

Для Иркутска этот тренд также актуален. По мнению эксперта по авто- и моторитейлу Эдуарда Борисова, продажа автомобилей с пробегом помогает загрузить сервис, сохранить обороты и коллектив, стимулировать продажи новых авто.

«Это будущее автодилеров: чтобы разрозненный рынок автомобилей с пробегом перевести в цивилизованное русло и продавать 25-35% от рынка», – считает он.


<p>Фото: www.autostat.ru</p>
/ СИА /


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