Опять в дыму. 103 населенных пункта в Иркутской области находятся в зоне задымления

45 звонков от жителей Мамско-Чуйского, Киренского района, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов поступило на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области. Жители жалуются на задымление населенных пунктов.

По данным космического мониторинга, на территории региона в зону задымления попали 103 населенных пункта в 8 районах:

в Катангском районе - 12 населенных пунктов, на территории которых отмечается задымление от лесных пожаров республик Бурятия и Саха (Якутия), Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов Иркутской области;

в Братском - 2 населенных пункта из-за действующих лесных пожаров в республиках Бурятия и Саха (Якутия), а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах;

в Казачинско-Ленском - 5 населенных пунктов, задымленных из-за лесных пожаров, действующих в республиках Бурятия и Саха (Якутия), а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах;

в Киренском районе - 29 населенных пунктов задымлены из-за лесных пожаров, действующих на территории республик Бурятия и Саха (Якутия), Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов;

в Мамско-Чуйском районе в 5 населенных пунктах отмечается задымление от лесных пожаров республик Бурятия и Саха (Якутия), Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов;

в Нижнеилимском районе - 23 населенных пункта, задымление вызвано пожарами, действующих в лесах республик Бурятия и Саха (Якутия), а также в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах;

в Усть-Илимском районе - 11 населенных пунктов, причиной задымления стали лесные пожары, действующие на территориях республик Бурятия и Саха (Якутия), в Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах;

в Усть-Кутском районе - 16 населенных пунктов, где отмечается задымление от лесных пожаров республик Бурятия и Саха (Якутия), а также Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, 9 августа улучшение лесопожарной обстановки не ожидается в связи с отсутствием осадков на территории cеверных (Киренский, Усть-Кутский, Катангский), северо-западных (Братский, Усть-Илимский, Нижнеилимский), северо-восточных (Бодайбинский, Мамско-Чуйский) и верхнеленских районов (Качугский, Жигаловский, Казачинско-Ленский).