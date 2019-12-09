Новости

В Иркутске деловой центр «Олимп» временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

9 декабря 2019

Читайте также:

Два заведения общепита Иркутска временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности
9 декабря 2019
Уличную ярмарку у Центрального рынка Иркутска убрали из-за предписания МЧС - юрист
28 ноября 2019

Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил иск о закрытии делового центра «Олимп» до 15 декабря из-за нарушений требования пожарной безопасности. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области. 

Установлено, что, ранее выданное органом государственного пожарного надзора, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности полностью не исполнено, мер к устранению всех нарушений не принято, что может создать угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожарный беспорядок":
Все материалы сюжета (98)


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании