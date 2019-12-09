В Иркутске деловой центр «Олимп» временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Октябрьский районный суд Иркутска удовлетворил иск о закрытии делового центра «Олимп» до 15 декабря из-за нарушений требования пожарной безопасности. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

Установлено, что, ранее выданное органом государственного пожарного надзора, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности полностью не исполнено, мер к устранению всех нарушений не принято, что может создать угрозу жизни и здоровью людей при возникновении пожара.