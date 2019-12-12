Новости

Выход на лёд Малого моря Байкала стал платным

12 декабря 2019

Читайте также:

Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
16 декабря 2019
Штраф за выход на лед Байкала без разрешения составит 3-4 тыс. рублей
13 декабря 2019

Чтобы пройти по льду Малого Моря на Байкале, нужно заплатить. Для жителей Иркутской области это обойдется в 50 рублей, для остальных в два раза дороже. Как сообщили в Заповедном Прибайкалье, тех, кто рискнет выйти на лед, не заплатив, оштрафуют на сумму от трех до четырех тысяч рублей. 

Напомним, с января 2020 года патрулировать акваторию Малого моря будут не только сотрудники ГИМС, но и госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Рейды будут проходить на регулярной основе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (78)


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании