Владимир Путин прокомментировал смену главы Иркутской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал смену главы Иркутской области, отвечая на вопрос журналистки Екатерины Мачавариани. Напомним, 12 декабря Президент России принял отставку губернатора Сергея Левченко по собственному желанию.

Екатерина Мачавариани, телеканал «Красная линия», спросила:

- Владимир Владимирович, вопрос про бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, отставку которого Вы приняли не так давно. Наши корреспонденты находятся в регионе, в частности в Тулуне, уже с августа месяца, и они видят несколько другую картину, чем та, которую транслируют федеральные СМИ. Да и цифры итогов работы Сергея Левченко говорят сами за себя. Это единственный губернатор, который смог за три года увеличить бюджет в два раза, увеличить темпы социального строительства в шесть раз, темпы развития экономики региона – это шесть процентов, это темпы выше мировых.

Что касается ликвидации последствий наводнения, даже полпред Сергей Меняйло высоко оценил темпы ликвидации последствий: сейчас 98 процентов пострадавших уже получили либо жильё, либо жилищные сертификаты. Вопрос такой: почему всё-таки приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело действительно только в Тулуне или есть ещё какие-то моменты?

Владимир Путин сказал, что это никак не связано с тем, что он представитель КПРФ.

- У нас губернаторами работают, выиграли выборы и представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал.

Вы сейчас назвали некоторые цифры. Но у меня есть и другие цифры, и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое.

Второе. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша, а там уже выборы на носу. И я ведь не сразу начал принимать эти отставки, посмотрел, что происходит. Вот Вы сейчас сказали о том, что почти все обеспечены жильём. Ну где же обеспечены? Зима началась. Это второе.

Третье. Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из тезисов: «Пришлите нам сюда других людей». И то я не спешил никак с этим, смотрел, что и как там развивается.

Поэтому проблем много. Я не хочу, знаете, бросать камни в человека, который уже ушёл. Он, конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался и прочее. Но, конечно, в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению.

Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали, замминистра по чрезвычайным ситуациям, он с этой задачей справится, тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьёзные деньги , - сказал Президент Владимир Путин.