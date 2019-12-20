Новости

Владимир Путин прокомментировал смену главы Иркутской области

20 декабря 2019

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал смену главы Иркутской области, отвечая на вопрос журналистки Екатерины Мачавариани. Напомним, 12 декабря Президент России принял отставку губернатора Сергея Левченко по собственному желанию.

<p>Фото: http://www.kremlin.ru/</p>

Фото: http://www.kremlin.ru/

Екатерина Мачавариани, телеканал «Красная линия», спросила:

- Владимир Владимирович, вопрос про бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, отставку которого Вы приняли не так давно. Наши корреспонденты находятся в регионе, в частности в Тулуне, уже с августа месяца, и они видят несколько другую картину, чем та, которую транслируют федеральные СМИ. Да и цифры итогов работы Сергея Левченко говорят сами за себя. Это единственный губернатор, который смог за три года увеличить бюджет в два раза, увеличить темпы социального строительства в шесть раз, темпы развития экономики региона – это шесть процентов, это темпы выше мировых.

Что касается ликвидации последствий наводнения, даже полпред Сергей Меняйло высоко оценил темпы ликвидации последствий: сейчас 98 процентов пострадавших уже получили либо жильё, либо жилищные сертификаты. Вопрос такой: почему всё-таки приняли отставку такого эффективного губернатора? Дело действительно только в Тулуне или есть ещё какие-то моменты?

<p>Фото: http://www.kremlin.ru/</p>

Фото: http://www.kremlin.ru/

Владимир Путин сказал, что это никак не связано с тем, что он представитель КПРФ.

-  У нас губернаторами работают, выиграли выборы и представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР. Для меня вообще это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал.

Вы сейчас назвали некоторые цифры. Но у меня есть и другие цифры, и они достаточно красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем. Это первое.

Второе. Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая сложилась, она слишком сложна для того, чтобы работать не спеша, а там уже выборы на носу. И я ведь не сразу начал принимать эти отставки, посмотрел, что происходит. Вот Вы сейчас сказали о том, что почти все обеспечены жильём. Ну где же обеспечены? Зима началась. Это второе.

Читайте также:

Замгубернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов уходит в отставку
17 декабря 2019
«Вскрытие покажет». Сергей Левченко о причинах своей отставки
17 декабря 2019

Третье. Вы, наверное, обратили внимание на то, что люди говорили, когда я там был. Один из тезисов: «Пришлите нам сюда других людей». И то я не спешил никак с этим, смотрел, что и как там развивается.

Поэтому проблем много. Я не хочу, знаете, бросать камни в человека, который уже ушёл. Он, конечно, особенно на первом этапе своей работы, старался и прочее. Но, конечно, в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению.

Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали, замминистра по чрезвычайным ситуациям, он с этой задачей справится, тем более при поддержке федерального центра, который выделяет на это серьёзные деньги , - сказал Президент Владимир Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Выборы-2019. Иркутская область":
Все материалы сюжета (42)


Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
ЦБ предлагает ужесточить условия выдачи ипотеки
Ставки по ипотеке падают, а объемы выдачи не растут. В чем дело?
За 10 месяцев в России выдан 1 млн ипотечных кредитов - на 14% меньше, чем в прошлом году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании