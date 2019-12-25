Сбербанк обсудил с предпринимателями из Тулуна механизмы поддержки бизнеса

24 декабря в Тулуне по инициативе Байкальского банка ПАО Сбербанк состоялся «Круглый стол» с участием представителей банка, администрации г. Тулун и предпринимательского сообщества муниципалитета. Стороны обсудили механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате наводнения 2019 года.

По данным региональных властей, в подтопленных районах зоны ЧС минувшим летом оказались более 400 предпринимателей, ущерб их бизнесу оценивался в 1,6 миллиарда рублей. В помощь пострадавшим Сбербанком был разработан ряд мер поддержки, в частности — введен особый порядок по реструктуризации ранее выданных кредитов. Пострадавшим предпринимателям было предложено:

снижение процентных ставок по кредитам на срок действия кредитного обязательства до уровня действующих процентных ставок (если % ставка по кредитному обязательству Заемщика была выше действующих в Банке);

установление льготного периода по кредиту – перенос платежей на 12 месяцев и прощение процентных платежей, которые накопятся за этот период;

увеличение общего срока кредитования в рамках реструктуризации по кредитам на период до 24 месяцев.

По данным на 24 декабря 2019 г. предложением Сбербанка воспользовались 45 предпринимателей, им была одобрена реструктуризация на общую сумму кредитов — 96 млн. рублей. С 1 июля 2019 г. в Сбербанке также было открыто 234 расчетных счета для пострадавших предпринимателей, на эти счета им перечислялись субсидии. Весь период действия режима ЧС банк продолжал и выдачу кредитов на развитие бизнеса — с 1 июля 2019 г. предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории зоны ЧС было выдано 33 кредита на сумму 51 млн. рублей.

Целью организованного «круглого стола» стало обсуждение результатов реализации мер поддержки предпринимателей и предложений по дополнительным решениям дальнейшего взаимодействия. «Сбербанк заинтересован в развитии экономического потенциала Тулуна и других территорий, пострадавших от ЧС. Малый бизнес и индивидуальные предприниматели здесь оказывают значительную поддержку муниципальным бюджетам и важным социальным решениям. Предпринимательство создает и значительное число рабочих мест, поэтому нашей целью сегодня в Тулуне был активный и продуктивный диалог о том, как и в каких направлениях Сбербанк может и дальше поддерживать данную территорию», - подчеркнул Сергей Слиган, заместитель управляющего Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Отдельной темой обсуждения на «круглом столе» стала информация о статусе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который был присвоен г. Тулун Постановлением Правительства РФ 16 декабря 2019 г. Мэр города Ю. Карих и зам. мэра Т. Амосова рассказали предпринимателям Тулуна об условиях работы и мерах государственной поддержки для резидентов ТОСЭР, а представители Сбербанка проинформировали о порядке работы банка с данной категорией бизнес-компаний и предприятий.

Справка: В Иркутской области в июне-июле 2019 г. прошло две волны паводка в результате которых в значительной степени пострадали жители городов Тулун и Нижнеудинск, а также ряда других МО. За время паводка в июне в 109 населённых пунктах Приангарья подтопило около 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов. Погибло 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.

Вторая волна затронула 30 населённых пунктов, было подтоплено около 1,8 тысячи домов. В результате двух наводнений пострадали около 45 тысяч жителей области.