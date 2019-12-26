Биткоин: прогноз с надеждой на 2020 год

Банк Bank of America Merrill Lynch признан биткоин лучшим инвестиционным активом за последние 10 лет и 2019 год. На момент написания обзора биткоин подорожал к доллару на 98% с начала года. Около 47% биткоин потерял от зачистки Китаем компаний, представляющих услуги по обмету виртуальной валютой. Отсутствие регулирования создает на рынке благоприятные условия для манипуляций ценами, которые не дают ему вернуться к максимуму 2017 года на $20000 за один BTC, отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари».

— Динамика курса биткоина зависит от риторики представителей регулирующих органов и представителей власти. Для криптоиндустрии есть положительные новости, которые могут усилить позиции биткоина в 2020 году. Например, американский конгрессмен Пол Госар внес на рассмотрение законопроект, направленный на внесение ясности в регулирование криптовалют. Законопроект получил название «Закон о криптовалюте 2020 года». Он определяет, как финансовые регуляторы США должны регулировать индустрию криптовалют.

Законопроект делит криптоактивы на три вида: крипто — биржевой товар (коммодити), крипто — ценная бумага и криптовалюта. Законопроект предлагает «федерального регулятора» для каждой из категорий: Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CTFC) будет регулировать первую, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вторую, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) последнюю.

20 декабря республиканец Уоррен Дэвидсон, конгрессмен от штата Огайо, и демократ Даррен Сото от Флориды представили в конгрессе «Закон о классификации токена» (Token Taxonomy Act). Если законопроект вступит в силу, то криптовалюты перестанут быть явлением, которое вправе регулировать Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Количество полученных за создание блока биткоинов сокращается примерно вдвое каждые четыре года. До конца ноября 2012 года награда за найденный блок составляла 50 биткоинов. За девять лет существования биткоина этот показатель снизился до 12,5 биткоинов.

Новый халвинг биткоина произойдет примерно 17 мая 2020 года. После этого события награда за блок снизится с 12,5 BTC до 6,25 BTC. Такое сокращение изначально заложено в программном коде биткоина. Предполагается, что сокращение предложения приведет к росту спроса и, соответственно, цены.

2020 год может быть лучше 2019 года. Январь был худшим месяцем для биткоина, поэтому ралли стоит ожидать с февраля до июня месяца перед халвингом. Может быть, к тому времени регуляторы порадуют принятыми законами. По сезонным циклам «медвежья» фаза выпадает с июня по октябрь. Если в январе цена останется торговаться выше $7500, то к концу года ожидается рост выше максимума $13920 от июня 2019 года. Обнуление исторического максимума не рассматриваю.