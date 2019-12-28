Как работают биржи в России в новогодние праздники 2019-2020

Российские биржевые площадки установили особый график работы с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

Московская биржа

3, 6 и 8 января 2020 г. торги проводятся на валютном рынке, рынке драгметаллов, фондовом рынке, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут доступны торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.

31 декабря 2019 г., а также 1, 2, 4, 5 и 7 января 2020 г. являются выходными днями на всех рынках биржи.

Санкт-Петербургская биржа

На Санкт-Петербургской бирже российские ценные бумаги будут торговаться в соответствии с графиком Московской биржи.