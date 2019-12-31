ИК «Фридом Финанс»: 2019 - хороший год для инвесторов

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. В сегменте наиболее ликвидных бумаг волатильность была низкой. Лидерами роста стали бумаги БСП (+5,23%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции ДВМП (-5,06%), поводом стало то, что контролирующий акционер отказался продавать свой пакет. Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 62,00.



Год преподнес приятный сюрприз инвесторам. Рынок за год прибавил 28% по индексу Мосбиржи (с учетом дивиденда 38%), что является рекордным достижением с 2009 года. Рост в значительной степени обусловлен положительной динамикой в США (индекс S&P вырос почти на 30%). Однако, были и внутренние драйверы: улучшение макроэкономических показателей, увеличение дивидендов, укрепление рубля. Мы ожидаем продолжения положительной динамики фондового рынка в 1 полугодии 2020 года, на фон тех же драйверов. Дополнительный импульс может придать рост цены на нефть. Ориентир по росту рынка на 2020 год: 3600 п. по индексу Московской биржи.



Торговая идея: ГМК Норникель (-0,98%). Покупка, ТР 23700 руб. на горизонте 24 мес. Драйвером роста является программа по увеличению производства металлов на 15-100% на горизонте до 2030 года.



Динамика будет следовать за внешними площадками. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Будет отыгрываться ход торгов в США и в Европе. Ориентир: 3030-3060 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,50-62,50.