С 1 января 2020 меняются правила налогообложения имущества физлиц

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в правила налогообложения имущества физлиц. Они установлены Федеральными законами 03.07.2016 № 249-ФЗ, от 30.10.2018 № 378-ФЗ, от 29.09.2019 № 325-ФЗ. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Вводится беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. Теперь льготы физлиц могут применяться как на основании соответствующего заявления налогоплательщика, представленного в налоговую инспекцию, так и по информации, полученной налоговыми органами от иных ведомств и организаций, в том числе ПФР и органов соцзащиты (п. 3 ст. 361.1 НК РФ).

При расчете транспортного налога будет применен Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. за 2019 год, размещенный на сайте Минпромторга России. Также вступают в силу изменения в налоговых ставках и льготах, введенные с налогового периода 2019 года законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств (сервис «Справочная информация о ставках и льготах»).

Вместе с тем прекращает применяться федеральная налоговая льгота в отношении транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон».

Вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м по одному земельному участку для предпенсионеров. Также вступает в силу федеральная льгота, освобождающая их от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определённого вида (жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т.п.), который не используется в предпринимательской деятельности. К предпенсионерам относятся лица, отвечающие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018.

В качестве налоговой базы по налогу на имущество физлиц впервые будет применена кадастровая стоимость на территории Республик Дагестан и Северная Осетия – Алания, Красноярского края, Смоленской области. В семи регионах, где кадастровая стоимость используется второй год, при расчете налога будет применен коэффициент 0,4 (был в 2019 г. – 0,2). В 14 регионах третьего года применения кадастровой стоимости коэффициент достигнет значения 0,6 (был в 2019 г. – 0,4). Исключения составят объекты, относящиеся к торгово-офисной недвижимости. В 63 регионах, где кадастровая стоимость применяется третий и последующие налоговые периоды, при расчете налога будет использован коэффициент десятипроцентного ограничения роста налога.

В девяти регионах, которые не приняли решение об использовании с 2019 года кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, налог будет рассчитан по инвентаризационной стоимости, индексированной на установленный Минэкономразвития России коэффициент-дефлятор 1,518 (был в 2019 г. – 1,481).

Кроме того, начинают применяться новые результаты государственной кадастровой оценки недвижимости в регионах, где она проводились в 2018 году. Также вступают в силу ставки и льготы, введенные по земельному налогу и налогу на имущество физлиц с налогового периода 2019 года нормативными актами представительных органом муниципальных образований (сервис «Справочная информация о ставках и льготах»).