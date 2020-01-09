ПСБ оснастил биометрическим оборудованием 100% своих офисов

ПСБ выполнил требование регулятора и до конца года обеспечил возможность сбора биометрических данных граждан в рамках Единой биометрической системы (ЕБС) во всех офисах по всей стране.

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Теперь зарегистрировать биометрические данные — образец лица и голоса — можно в любом отделении ПСБ. Для этого понадобится только паспорт и СНИЛС. После регистрации в ЕБС клиент сможет получать финансовые услуги без посещения офиса банка.

«ПСБ одним из первых выполнил указания регулятора по оснащению всех отделений банка до конца года специальным оборудованием для передачи биометрических данных в ЕБС. Благодаря слаженной работе команды профессионалов мы встречаем новый год подготовленными к работе с ЕБС на качественно новом уровне», — отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

С удаленной идентификацией любой житель России может получать банковские услуги, не посещая офис банка. Достаточно иметь компьютер с доступом к интернету, веб-камерой и микрофоном.