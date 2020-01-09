Из горящего дома пожарные эвакуировали больше 30 иркутян

В переулке Пограничном Иркутска вечером 7 января произошёл пожар в многоквартирном доме. Горела кладовая на 3-м этаже 6-этажного здания бывшего общежития, там расположен электрощиток. Дым быстро заполнил этажи коридорного типа. 200 человек успели покинуть дом самостоятельно до прибытия первых подразделений пожарной охраны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

При помощи спасательных устройств в условиях сильного задымления пожарные эвакуировали 27 жителей верхних этажей, среди которых был грудной ребёнок. Ещё 4 человека были спасены через окна с помощью автоколенчатого подъемника.

Возгорание было ликвидировано через несколько минут. В результате пожара повреждена кладовая в коридоре на 3 этаже на площади 3 кв.м.

К тушению пожара привлекались 66 человек и 20 единиц техники. Никто из людей не пострадал благодаря бдительности жильцов и своевременному сообщению о возгорании в пожарно-спасательную службу.

В этом доме уже в третий раз за короткий период происходит пожар. В отношении управляющих компаний, ответственных за пожарную безопасность этих домов и проживающих в них проводится проверка. Её результаты будут переданы в прокуратуру.