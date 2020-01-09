Россия запретила поставку некоторых видов рыб и креветок из КНР

Россельхознадзор с 9 января запрещает ввоз из Китая в Россию угря, тилапии, осетра, форели и некоторых видов креветок. Под запрет также подпали морские коктейли из этих видов гидробионтов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Временные ограничения вводятся по результатам инспекции предприятий КНР, которая прошла с 14 по 27 декабря. Были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции, риском незаявленного применения лекарственных средств и гормональных препаратов при выращивании гидробионтов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска.

С 13 января также запрещаются поставки всех видов рыбы и морепродуктов с предприятия Longhai Gelin Seafoods Co. (N 3500/02056), в замороженной тилапии которого обнаружены сульфаниламиды.