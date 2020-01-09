Россельхозбанк принимает в Нижнеудинске обращения граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области

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АО «Россельхозбанк» информирует о том, что принимает обращения граждан по всем вопросам обслуживания в АО «Россельхозбанк», в т.ч. по урегулированию задолженности заемщиков - физических лиц, пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Прием обращений производится по адресу:
г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19
тел.: 8 (395-57) 7-00-51
Режим работы:
Пн.-пт. с 9:30 до 17:00
Сб.-вс. выходной
Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Для подробной консультации банк рекомендует обращаться к любому специалисту в отделении банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.