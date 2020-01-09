Россельхозбанк принимает в Нижнеудинске обращения граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области

АО «Россельхозбанк» информирует о том, что принимает обращения граждан по всем вопросам обслуживания в АО «Россельхозбанк», в т.ч. по урегулированию задолженности заемщиков - физических лиц, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Прием обращений производится по адресу:

г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19

тел.: 8 (395-57) 7-00-51

Режим работы:

Пн.-пт. с 9:30 до 17:00

Сб.-вс. выходной

Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Для подробной консультации банк рекомендует обращаться к любому специалисту в отделении банка.