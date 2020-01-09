Использование антибиотиков при производстве молока и мяса регламентируют

Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз пакет поправок в закон "О ветеринарии", регламентирующих использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Об этом пишут в "Российской газете".

В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов.

Известно, что антибиотики попадают в организм человека, в том числе, с продуктами питания, например, мясом и молоком. Это одна из причин антибиотикорезистентности - устойчивости возбудителей инфекций к препаратам. От нее, по экспертным оценкам, ежегодно в мире умирают около 700 тысяч человек. Авторитетные международные организации называют антибиотикорезистентность одной из главных проблем настоящего и ближайшего будущего, наряду с глобальным потеплением и голодом. От влияния антибиотиков, которые широко применяются в промышленном животноводстве и птицеводстве, не застрахованы даже вегетарианцы, потому что препараты проникают в почву и воду.

Помимо ужесточения контроля за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве России необходимо решать этот вопрос на уровне Евразийского экономического союза, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.