Работы по берегоукреплению реки Китой в Ангарске будут продолжены

Руководство Ангарского городского округа предлагает продолжить укрепление берега реки Китой между поселками Старица и Кирова и довести его до 2,5 км. Это необходимо сделать для защиты от негативного воздействия реки в период весенне-летнего половодья и паводков. Как сообщили в правительстве Иркутской области, врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев ответил, что проектные решения будут реализованы.

Глава региона сказал это в ходе рабочей поездки в Ангарск. Он побывал на набережной. Напомним, её открытие состоялось в конце сентября прошлого года. Набережная стала частью проекта по берегоукреплению реки Китой на участке около 1200 метров.

Стоимость объекта - более 350 млн рублей, из них более 270 млн выделены из федерального бюджета, около 75 млн рублей - из областного, 10,5 млн рублей - из местного. Вдоль берега проложили широкий тротуар для прогулок, по границе 30-го микрорайона уложена прорезиненная дорожка для любителей бега протяженностью 330 метров и велодорожка.