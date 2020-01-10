Солид банк открыл кофейню в своем головном офисе во Владивостоке

Современная коллаборация кофейни и отделения банка больше распространена в западных банках. В центральной части России также существуют подобные проекты, но на территориях за Уралом подобный опыт пока не был реализован. Новый головной офис Солид Банка во Владивостоке открылся в формате нетривиального соседства с одной из наиболее популярных сетью кофеен.



«Задумка коллаборации с кофейней была у нас давно, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов, – еще когда Головной офис Солид Банка находился по прежнему адресу, мы обдумывали эту возможность, но помещение не позволяло реализовать наши планы. Поэтому, подбор нового помещения для релокации офиса мы вели уже с расчетом на возможность объединить под одной крышей два на первый взгляд абсолютно не сочетаемых бизнеса. Но, как показывает практика западных стран, это вполне удачное соседство. Тандем банка и кофейни – новый формат для Дальнего Востока. Солид Банк первым из финансовых учреждений ДВФО решился его реализовать. Напомню, Солид Банк транслирует непривычную для российских банков идеологию «Банк друг», стараясь избавить клиентов от привычного напряжения и дискомфорта, которые они обычно испытывают при визите в банк. Соседство с кофейней – это продолжение воплощения нашей идеологии. С точки зрения бизнеса это, конечно же, также эффективно. Нам не жалко делиться своими клиентами с кафе, ведь это обоюдовыгодное партнерство. В первый же день открытия кофейни офис банка посетило несколько десятков людей, никогда ранее не обслуживавшихся в Солид банке. Ну а наши постоянные клиенты просто в восторге, что теперь при посещении офиса банка можно согреться чаем или кофе и даже пообедать».

Важно отметить, что кофейня открывается на час раньше отделения банка, и продолжает работать после окончания обслуживания клиентов в Солид Банке. Это очень удобно для тех, кто совершает визит в банк перед работой – теперь подождать открытия офиса можно за чашкой кофе или завтраком. Также удобен данный режим работы и вечерним посетителям – после закрытия офиса банка можно посетить кафе, переждать напряженный момент пиковой вечерней нагрузки на дорогах за легким ужином и чашкой чая, а скидка на большинство позиций меню после 18:00 придает этому варианту завершения обслуживания в Солид Банке еще более привлекательным.

Офис Солид Банка под вывеской «Bank & Coffee» расположен по адресу:

г. Владивосток, ул. Алеутская, 33.