РобоСиб-2020: Главный фестиваль робототехники в Сибири пройдет 23-24 января в Иркутске при поддержке En+ Group

23-24 января 2020 года компания En+ Group проведет в Иркутске главный сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб».

Фестиваль состоится уже в 7-й раз. Ожидается, что его участниками станут около 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений в возрасте от 6 до 17 лет, которые будут состязаться в 9-ти робототехнических направлениях.

Кроме соревнований роботов, на «РобоСибе-2020» планируется большая интерактивная программа. Так, вместе с сотрудниками Байкальского интерактивного экологического центра участники «РобоСиба» и зрители смогут пофантазировать и создать город будущего из подручных материалов. Для этого на творческих мастер-классах два дня будут проводить опыты, изобретать, клеить, лепить, рассуждать, сочинять истории и строить. Ребята будут решать, как будет выглядеть город будущего, кто в нём будет жить, как жители города будут перемещаться и какой будет энергия в этом городе. А специальный электронный конструктор наглядно покажет, что такое альтернативные источники энергии и как можно заряжать батарейки энергией воды, воздуха или солнца.

Помимо соревновательной программы гостей и участников фестиваля ждут:

Огромный конструктор с аниматорами и гоночная трасса с радиоуправляемыми машинками.

Трансформеры Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон.

Мастер-классы по изготовлению робота-подвески из проволоки и росписи деревянного робота, авиа- и 3D-моделированию.

Выставка от Музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам электричество и магнетизм, оптика, жидкости и газы.

Интерактивное занятие «Масштабы Солнечной системы» от Иркутского планетария. Эксперты расскажут о телескопах и принципах их работы, а также вместе с гостями фестиваля построят модель солнечной системы.

Проект по созданию города будущего от Байкальского интерактивного экологического центра. Участники будут проводить опыты, изобретать, рассуждать, сочинять истории и строить.

Возможность примерить на себя образ робота с помощью аквагримма или раскрасить в цвета город будущего прямо на стене.

Научные и музыкальные шоу-программы.

На торжественном открытии, которое состоится 23 января в 17:30, гостей ждут световое и бумажное шоу, дискотека под живую музыку. Приходите на фестиваль с детьми 23 и 24 января в «Сибэкспоцентр» — вход свободный.