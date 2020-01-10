С начала января на пожарах спасли 67 жителей Иркутской области

В Иркутской области за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, на одном из которых были спасены два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

О пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в Братске в жилом районе Гидростороитель поступило в пожарную охрану в третьем часу ночи 9 января.

Двух человек спасли. В результате пожара был повреждён пол в квартире на площади 2 квадратных метра. По предварительной информации, возгорание в квартире случилось из-за неосторожного обращения с огнём.

Прошлой ночью в 2.20 на телефон пожарно-спасательной службы города Железногорск-Илимского поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома. 10 жильцов эвакуировались самостоятельно. В квартире горели стена, потолок и личные вещи на площади 6 квадратных метров. Из горящей квартиры был спасен пострадавший – 57-летний мужчина. С отравлением угарным газом он был госпитализирован. Жилой дом был спасен от пожара. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Всего с начала января на пожарах в Иркутской области были спасены 67 человек.