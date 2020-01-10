Треть сибиряков хотят сменить профессию в 2020 году

В Сибири 33% трудоустроенных жителей хотели бы в 2020 году радикально сменить профессию. Как сообщает «Авито», это самый большой процент среди всех федеральных округов. При этом 56% ждут от 2020 года повышения зарплаты, 28% хотят изменить график работы, а 24% - пойти учиться. В целом по стране среди специалистов, настроенных на карьерные изменения, больше всего недовольны своей работой няни, официанты и работники бьюти-сферы.

Исследование было призвано выявить, как россияне оценивают 2019 год в своей карьере и чего ждут от 2020-го. Оно показало, что жители страны настроены на перемены: 75% хотели бы поменять что-то в профессиональной деятельности в 2020 году. Больше всего таких среди опрошенных в возрасте 25-34 лет (82%). Самые консервативные – респонденты старше 55 лет. Более 40% из них не хотят в будущем году ничего менять.

Что касается жителей Сибири, здесь 76% респондентов настроены на перемены в профессиональном плане.

В целом по стране среди представителей массовых профессий больше всего настроены на изменения курьеры (что-то поменять хотели бы 94% представителей этой профессии), уборщики (92%) и сотрудники колл-центров (87%). Меньше всего жаждущих перемен среди нянь и сиделок, а также охранников.

Самое ожидаемое изменение в планах у жителей Сибирского ФО – повышение зарплаты (56% опрошенных в регионе). На втором месте – намерение сменить специальность (33%), на третьем – изменить график работы (27%). Обучение (24%) планируют чаще, чем продвижение в должности (22%) или смену компании/увольнение (18%).

Из регионов самая большая доля тех, кто планирует уволиться – на Дальнем Востоке (34%). В целом по стране повышение заработной платы ждут 60% россиян.

Среди профессиональных групп на смену рода деятельности наиболее настроены няни (45%), официанты (43%) и работники бьюти-сферы (41%). Желающих выйти на новую должность больше всего среди аниматоров/вокалистов (59%), а также среди официантов и барменов (54%).

Повышения зарплаты больше всего ждут уборщицы (76%) и аниматоры/вокалисты/ведущие праздников (72%). Самые мобильные – грузчики: 27% хотели бы в 2020 году переехать в другой регион, это максимальный показатель среди всех профессиональных групп. К обучению больше всех стремятся работники бьюти-сферы (64%) и курьеры (51%). Парикмахеры, массажисты и другие представители индустрии красоты также лидируют среди тех, кто хотел бы изменить график работы (40%).