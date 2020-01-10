Режим ЧС из-за угрозы подтопления ввели в Шелеховском районе

На территории Олхинского муниципального образования Шелеховского района введен режим ЧС из-за промерзания русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Возможно подтопление домов и выхода наледи на дорогу «Шелехов-Большой луг». В администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений.

Сейчас в Олхе обустраивают заградительный ров и возводится вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Всего задействовано 15 человек и 6 единиц техники.