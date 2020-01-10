Тайшетских бизнесменов осудили за хищение 4,8 млн рублей из городского бюджета

Тайшетский городской суд вынес приговор двум местным предпринимателям. В суде установлено, что с июля по декабрь 2013 года они вступили между собой в сговор на хищение бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт здания бассейна в Тайшете. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники представили необходимые, в том числе подложные, документы для участия в аукционе на право заключения муниципального контракта на ремонт здания бассейна, который выиграли. В августе 2013 года между управлением капитального строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района и ООО «СпецСтройМонтаж» заключен муниципальный контракт на сумму более 13 млн. рублей. После перечисления им бюджетных средств на ремонт, часть денег была потрачена на приобретение стройматериалов, остальная – похищена.

- В результате указанных действий муниципалитету причинен ущерб на сумму 4,8 млн. рублей. Здание бассейна так и не было отремонтировано, - говорится в сообщении.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения и в зависимости от роли каждого, приговорил подсудимых к лишению свободы на срок 4 и 6 лет условно, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.