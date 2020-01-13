Новости

До -28 градусов прогнозируют в Иркутской области 13 января

13 января 2020

В Иркутской области 13 января будет переменная облачность. Без существенных осадков, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с,  местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура -13,-18°, в пониженных формах рельефа -23,-28°, в северо-восточных районах и местами в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами  -9,-14°, в верхнеленских районах -19,-24°. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура -13,-15°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Центр «Мой бизнес»
Чего ждут предприниматели от Центра «Мой бизнес» в Иркутске?
Дом для предпринимателей: в Иркутске открылся Центр «Мой бизнес»
Центр по поддержке предпринимателей «Мой бизнес» открылся в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании