Игорь Кобзев поставил задачу проработать проекты по развитию туризма в Листвянке

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу концептуально проработать проекты, которые наполнят и придадут новый смысл развитию туризма в поселке Листвянка на Байкале. В ходе рабочей поездки в этот населенный пункт врио главы региона ознакомился с комплексным туристическим проектом «Долина Мечтателей». Об этом сообщили в региональном правительстве.



Проект предусматривает предоставление услуг экотуризма, активного отдыха и сельского туризма, экспедиционных маршрутов, размещения и питания. Посредством взаимодействия и сотрудничества двух частных предприятий сформировался туристический кластер, а также созданы благоприятные условия для привлечения туристов и пребывания их на территории муниципалитета в течение продолжительного времени. Этими компаниями проводятся работы по благоустройству и улучшению территории для более комфортного пребывания и отдыха туристов. Особое внимание уделяется вопросам экологии и охране природы.



Тема туризма стала одной из ключевых на совещании под председательством Игоря Кобзева, посвященном перспективам развития Листвянки и подготовке к 300-летию образования этого населенного пункта, которое будет отмечаться в 2026 году. На совещании были озвучены предложения, реализация которых, по мнению авторов идей, придаст муниципалитету более цивилизованный и привлекательный для туристов вид. Временно исполняющий обязанности Губернатора считает, что эти предложения возможны для дальнейшего обсуждения, в том числе на федеральном уровне, но в отсутствии генерального плана Листвянки, соответствующего современным потребностям развития поселка, говорить о них преждевременно.



– Давайте начнем с генплана. Если мы рассматриваем Листвянку в рамках туристического кластера, то должны создать для этого все условия., – подчеркнул Игорь Кобзев.