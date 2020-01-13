Гонка «Лыжня России-2020» пройдет 8 февраля в поселке Молодежный

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020» пройдет 8 февраля в поселке Молодежный Иркутского района. Сейчас готовят лыжню: уже измерена толщина льда по всему маршруту, она составила около 40 см, толщина снежной подушки на льду – 20-22 см. Об этом сообщила районная администрация.

При отсутствии экстремальных холодов ратрак для нарезки трасс планируют запустить 16-17 января. По просьбам участников в этом году трасса будет начинаться прямо от ледокола «Ангара».

Всего для участников предусмотрено три дистанции: 5 км для юношей и девушек 2001 года рождения и моложе, 10 км для мужчин и женщин 2000 года рождения и старше, а также забег «БАМ-Kids» для детей 3-4 лет длиной в 300 м. Маршрут пролегает по льду Иркутского водохранилища.

Центральный старт тридцать восьмой массовой лыжной гонки состоится в 13.00. На сайте лыжняроссии38.рф доступна предварительная онлайн регистрация, которая продлится до 16.00 7 февраля. С 5 по 7 февраля в ТРК «ЯРКО Молл» (бывший «Комсо Молл») с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 будет работать мандатная комиссия по допуску участников. В день соревнований с 10.30 до 12.30 все желающие смогут зарегистрироваться на месте.