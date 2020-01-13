В поселке Шумский после капремонта 14 января откроется школа, пострадавшая во время паводка

В поселке Шумский Нижнеудинского района 14 января после капитального ремонта откроют среднюю школу, здание которой значительно пострадало во время наводнения летом прошлого года. 20 января в Тулуне планируется открытие детского сада «Аленушка», который также был поврежден во время стихийного бедствия. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимир Дорофеев также сообщил: за прошедшие выходные дни межведомственная комиссия, которая продолжает работать в Тулуне, обследовала 885 домов, находящихся в районе железнодорожного вокзала. 127 жилых строений признаны аварийными. Всего предстоит обследовать 2121 дом.

- Кроме того, совместно с представителями Росгидромета и главами муниципальных образований организована работа по определению населенных пунктов, пострадавших от обильных осадков, и включению их в программу по ликвидации последствий паводка, - доложил Владимир Дорофеев.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что дома, попавшие в зону ЧС и признанные не пригодными для проживания, будут разобраны.

- Жить в таких строениях никто не должен. Кроме того, Правительством Иркутской области прорабатывается вопрос о переводе жилых помещений в Рабочем поселке в Тулуне после капитального ремонта в маневренный фонд, - сказал Игорь Кобзев.