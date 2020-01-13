Доллар летит к 60 рублям

В пятницу, 10 января, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль продолжил укрепляться к основным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,38%, до 61,06 руб., евро/рубль – на 0,20%, до 67,89 руб., фунт/рубль – на 0,37%, до 79,75 руб.

Рубль укрепляется на фоне роста американских индексов, которые бьют исторические рекорды, а также повышенного спроса на российские облигации. Индекс государственных российских облигаций (RGBI) вырос с начала года на 0,37%, до 151,13. Индекс РТС закрепился выше 1600. Дополнительную поддержку рублю оказал слабый отчет по рынку труда в США.

В последние дни поводом для оптимизма послужило снижение напряженности между США и Ираном, а также ожидания подписания предварительного торгового соглашения по итогам первой фазы переговоров США и Китая в среду 15 января.

В понедельник, 13 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена скорректировалась до $64,54 за баррель Brent. Падение с $71,31 было резким, но некритичным. Общий настрой остается «бычьим». Согласно последним данным Baker Hughes, на минувшей неделе число нефтяных буровых установок снизилось на 11 ед., до 659 штук.

А вот уже 15 января США и Китай должны подписать первую фазу торгового соглашения. В пятницу 17 января выйдет отчет по ВВП Китая за 4-й квартал. Ожидается рост показателя на 6%. Новости из Китая должны помочь покупателям восстановить потери до $67,92 долларов за баррель. Макроэкономический календарь на понедельник пустой, поэтому риску сегодня рассмотреть восстановление цены до $66,23 за баррель.

Сегодня в 11:15 мск на валютной секции Мосбиржи доллар и евро теряют к рублю соответственно 0,25% и 0,21%. Нефть стабильна и торгуется на отметке $64,95 за баррель Brent. В паре доллар/рубль ключевой целью на январь для продавцов является уровень 60 руб. Помимо роста индекса RGBI на этой неделе рубль начнет получать поддержку от налогового периода.

Чтобы перестать рассматривать укрепление рубля к доллару, покупателям необходимо закрепиться выше 62,40 руб. Для этого нужен информационный фон, чтобы подтолкнуть продавцов к закрытию коротких позиций по доллару США. Его сейчас нет, поэтому после любого импульса ожидает боковое движение и продолжение укрепления рубля.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»