С 21 января по 1 февраля состоится «Иркутский форум образования 2020»

С 21 января по 1 февраля в областном центре состоится «Иркутский форум образования 2020: время решений и действий». Как сообщили в мэрии, в 13-й раз он объединит руководителей, педагогов и родителей, обучающихся и студентов – всех, кто заинтересован в обсуждении новых образовательных технологий, поиске эффективных решений развития муниципальной системы образования.

Впервые для широкого круга участников форума будет предложена деловая и событийная программы. Деловая программа ИФО-2020 состоится в период с 29 января по 1 февраля. Она будет разделена на семь направлений. На площадке «Современная школа» поднимут вопросы обновления содержания, инструментов и практик образовательного процесса, оценки образовательных достижений обучающихся, профессиональных компетенций педагогов. В рамках трека «Учитель будущего» участники обсудят проблемы профессионального роста педагогических работников, а также эффективных механизмов восполнения профессиональных дефицитов.

Трек «Успех каждого ребенка» будет направлен на создание возможностей для успешной самореализации детей, обсуждение моделей профориентационной деятельности. Группа мероприятий под названием «Цифровая образовательная среда» будет посвящена технологиям виртуальной, дополненной реальности и «цифровым двойникам», профилям цифровых компетенций для школьников и педагогов.

Трек «Социальная активность» будет включать в себя вопросы развития добровольчества (волонтерства), поддержки общественных инициатив и проектов. Еще одно тематическое направление – «Поддержка семей, имеющих детей». Участники будут говорить о создании условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет.

Трек «Молодые профессионалы» будет работать для развития социального партнерства образовательных организаций города, становления системы наставничества, популяризации рабочих профессий и специальностей среднего профессионального образования. Основной площадкой трека станет Иркутский региональный колледж педагогического образования.

На форуме пройдут конкурсы профессионального мастерства «Лучший учитель года» и «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения», XIV городской молодёжный компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада – 2020». Педагогический институт ИГУ и МКУ «ИМЦРО» организует для школьников день открытых дверей в рамках муниципального проекта «Будущий иркутский учитель». Совместно с партнерами форума состоятся выставки, спектакли, конкурсы, акции.